Ситуация в мире заставляет Казахстан укреплять обороноспособность - Назарбаев
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Нурсултан Назарбаев. Источник: politrus.com.
Астана. 23 мая. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Современная геополитическая обстановка в мире вынуждает все страны обратить внимание на свою обороноспособность, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Наша страна, как вы знаете, ведет политику, направленную на укрепление и добрососедство со всеми ближними и дальними соседями. Однако сегодняшнее положение в мире заставляет всех укреплять обороноспособность стран. И мы в рамках ОДКБ то же самое стараемся делать", - сказал Н.Назарбаев в среду на открытии V Международной выставки KADEX-2018 в Астане.
Он отметил, что развитие оборонной сферы является одним из приоритетов государства, а международная выставка вооружений является "действенным инструментом в его реализации".
"Выставка KADEX - единственная в своем роде в Центрально-Азиатском регионе. За эти годы она стала масштабным событием, одной из эффективных площадок по укреплению оборонного потенциала и развитию военно-промышленного сотрудничества между странами", - отметил Н.Назарбаев.
Пятая международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 проходит на территории военного сектора международного аэропорта Астаны с 23 по 26 мая. В выставке принимают участие отечественные и зарубежные предприятия оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты в области информационной безопасности.
Ожидается прибытие на выставку 24 министров зарубежных стран и приравненных к ним, запланировано подписание 52 документов с иностранными партнерами.
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23.05.2018
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