Глава ОСК заявил, что характеристики ядерной подлодки-беспилотника "Посейдон" останутся тайной



Беспилотный подводный аппарат "Посейдон".

Источник: Минобороны РФ/youtube.com Беспилотный подводный аппарат "Посейдон".Источник: Минобороны РФ/youtube.com

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия не будет предавать широкой огласке характеристики ядерной подлодки-беспилотника "Посейдон", о которой сообщил президент РФ в послании Федеральному собранию, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"В своем послании президент лишь намекнул на некоторые особенности подобных аппаратов. И это один из случаев, когда широкая огласка характеристик субмарины не предполагается в принципе", - сказал А.Рахманов.

В апреле он сказал, что подлодка-робот с ядерной энергетической установкой уже не является прототипом. "Я не могу сказать больше, чем сказал президент, но это не фантазии, не прототипы и это не мультики. Это все, что я могу сказать на сегодняшний день. Это реально существующие образцы", - сказал А.Рахманов.

1 марта глава российского государства заявил о создании в РФ беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. "Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру", - сказал в послании В.Путин.