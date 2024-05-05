В ОСК рассчитывают на продление срока службы авианосца "Адмирал Кузнецов" на 20 лет после ремонта



Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" ("Адмирал Кузнецов").

Источник: rg.ru Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" ("Адмирал Кузнецов").Источник: rg.ru

Кораблю предстоит глубокая модернизация

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Единственный российский авианосец, тяжелый крейсер "Адмирал Кузнецов" сможет находиться в боевом составе ВМФ РФ после ремонта еще около 20 лет, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Предполагается, что после проведения всех работ срок службы крейсера продлится еще порядка на 20 лет. Хотя, конечно, срок эксплуатации кораблей зависит от тех задач, которые будут перед ними ставиться", - сообщил он.

По словам А.Рахманова, "Адмирал Кузнецов" был спущен на воду в декабре 1985 года, ему уже более 30 лет.

"Как вы понимаете, с тех пор технологии ушли далеко вперед, так что любая модернизация по определению будет глубокой. Как минимум, будет замена всех котлов и части оборудования корабля", - сказал он.

Как сообщал в конце апреля "Интерфакс", контракт на ремонт и модернизацию "Адмирала Кузнецова" подписан, дочернее общество ОСК АО "Центр судоремонта "Звездочка" приступило к его выполнению.

По словам, заместителя главнокома ВМФ РФ вице-адмирала Виктора Бурсука, в ходе ремонта корабль получит морской вариант комплекса ПВО "Панцирь", новые котлы, насосы, а также новые полетные системы.

Ожидается, что "Адмирал Кузнецов" будет отремонтирован к концу 2020 года и вернется в состав ВМФ РФ в 2021 году.

"Адмирал Кузнецов" в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Впервые в истории ВМФ России было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР. На борту авианосца находились более 40 летательных аппаратов. Летчики авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.