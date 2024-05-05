Подготовленные специалистами РФ сирийские саперы начали разминирование лагеря Ярмук

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Источник: rg.ru Саперы.Источник: rg.ru

Всего обследовано шесть кварталов, обезврежено 34 самодельных взрывных устройства, сказал начальник российского Центра по примирению Юрий Евтушенко

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Подготовленные российскими специалистами сирийские саперы приступили к разминированию бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска, который долгое время находился под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил во вторник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии приступили к проведению работ по разминированию в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук", - проинформировал он. По словам Евтушенко, обследовано шесть кварталов, обезврежено 13 противотанковых мин, 15 неразорвавшихся снарядов и 34 самодельных взрывных устройства.

Как отметил генерал, благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома вернулись в общей сложности 66139 жителей дамасского предместья Восточная Гута. Что касается минувших суток, то в свои дома в провинции Хомс вернулись 177, а в Восточной Гуте - 107 человек.

В населенных пунктах Телль-Биса, Тахун-Донгузия и Хербет-Джеббет российская военная полиция выставила наблюдательные посты "для пресечения провокаций и других противоправных действий", рассказал Евтушенко.

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 22 сирийцам, в том числе восьми детям. Кроме того, Центром по примирению оказана гуманитарная помощь жителям городов Хама и Алеппо: им выданы одежда и более тонны свежего хлеба.