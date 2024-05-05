Летчики ВВО уничтожили над Приморьем крылатые ракеты условного противника
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Су-35С.
Источник: rg.ru
Экипажи выполняли летно-тактические задания в условиях активного радиоэлектронного противодействия
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Экипажи оперативно-тактической авиации Восточного военного округа (ВВО) в Приморье отработали уничтожение крылатых ракет условного противника. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.
"На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, экипажи оперативно-тактической авиации на самолетах Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиках Су-34 уничтожили крылатые ракеты условного противника", - сообщил Гордеев, не уточнив число участников учений.
Летчики в ходе учений уничтожили специальные мишени, имитирующие крылатые ракеты. Экипажи выполняли летно-тактические задания в условиях активного радиоэлектронного противодействия условного противника.
Как отметили в пресс-службе, особенностью учений стало использование управляемых авиационных ракет класса "воздух - воздух" с тепловой головкой наведения.
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23.05.2018
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