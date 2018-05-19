FAA разрешило использовать складное крыло в лайнерах Boeing 777X



Самолет Boeing 777X.

Источник: Boeing Самолет Boeing 777X.Источник: Boeing

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрило использование складного крыла в пассажирских самолетах Boeing 777X. Складное крыло, однако, будет использоваться только для уменьшения габаритов в аэропорту, в полете же крыло будет жестко зафиксировано в одной плоскости и не предполагает поднятия законцовок, сообщает Bloomberg со ссылкой [pdf] на решение FAA.

Концерн Boeing разрабатывает семейство пассажирских лайнеров B777X концерн с начала 2010-х годов на базе уже существующих самолетов B777. В состав нового семейства будут входить два типа лайнеров: B777-8X, B777-9X и B777-8XL. Лайнеры получат новые двигатели и крылья, выполненные из композиционных материалов, также пассажирский самолет Boeing 777X станет крупнейшим в мире двухдвигательным лайнером. Одна из наиболее примечательных особенностей самолета - складное крыло, которое ему нужно, чтобы перемещаться по обычным взлетно-посадочным полосам и помещаться в стандартные авиационные ангары. До Boeing 777X складное крыло никогда серийно не устанавливалось на гражданские самолеты, хотя используется военными — например, боевые самолеты на авианосцах складывают крылья, чтобы занимать меньше места.

В конце 2016 года Boeing показал испытания складного крыла, а теперь стало известно, что FAA разрешило концерну использовать крыло такой конструкции в пассажирских самолетах. При этом представители Федерального управления гражданской авиации отметили, что в конструкции должен быть предусмотрен запирающий механизм, аналогичный стопору рулей, который не позволит самолету взлететь со сложенным крылом или сложить его уже в полете. FAA считает, что складное крыло должно использоваться только для уменьшения габаритов самолета на земле, чтобы лайнер мог подъезжать к терминалам, к которым он не смог бы приблизится с крылом традиционной конструкции того же размаха.

Стоит отметить, что складывающееся крыло может принести пользу и в полете — так, еще в 60-х годах прошлого века в США проводились испытания стратегического бомбардировщика XB-70 Valkyrie со складным крылом. Концы крыла в полете опускались вниз на угол в 65 градусов — такое конструкторское решение позволяло увеличить аэродинамическое качество самолета на 30 процентов. Подобные разработки тестируются и сегодня — в начале 2018 года NASA испытало складываемые в полете законцовки крыла, которые, как ожидается, позволят увеличить подъемную силу крыла и управляемость самолетом при малой скорости полета.

Николай Воронцов