Необычная бронемашина сирийской армии впервые попала на видео



Сирийский бронеэкскаватор в Дамаске.

Источник: SANA Сирийский бронеэкскаватор в Дамаске.Источник: SANA

Успех сирийской армии в очищении Дамаска от террористических бандформирований не был бы возможен без активного применения инженерной техники. Мостоукладчики обеспечивали преодоление всевозможных рвов и каналов. Мощные бронированные бульдозеры пробивали проходы в развалинах, давая возможность танкам и БМП идти вперед. Экипажи этих машин наравне с другими сирийскими воинами рисковали своими жизнями под плотным огнем боевиков.

Однако некоторые образцы техники только сейчас впервые попали в объективы видеокамер. Как оказывается, в широкомасштабной операции был задействован бронированный экскаватор. Его показали в репортаже Сирийского арабского информационного агентство САНА.

Машина необычна тем, что в ее защите использована так называемая "уголковая броня" - толстые стальные пластины, расположенные под некоторым углом.

Данный вариант модернизации был разработан специалистами элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии. Впервые он был замечен на танках Т-72М1. Затем "уголковую броню" стали устанавливать на боевые машины пехоты БМП-1, зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка", бронированные тягачи и бульдозеры. Теперь ее применили и на экскаваторе.

Конечно, такая защита не обеспечивает полную неуязвимость техники, но, тем не менее, в большинстве случаев она выдерживала попадание реактивных гранат и ПТУР.

Алексей Брусилов