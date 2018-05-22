Демонстрация силы: Китай играет мускулами в южных морях



Бомбардировщик H-6.

Источник: Li Pang/airliners.net Бомбардировщик H-6.Источник: Li Pang/airliners.net

Китайские H-6 совершили посадку на спорном острове в Южно-Китайском море

Дальние бомбардировщики ВВС Китая типа Н-6 в ходе учений впервые были передислоцированы на аэродром острова Вуди, входящего в состав спорного Парасельского архипелага. Министерство обороны КНР сообщило, что подобные перелеты необходимы для получения экипажам бомбардировщиков практики взлета и посадки на аэродромах, построенных на островах и коралловых рифах. Зачем китайцам подобные учения, разобралась "Газета.Ru".

Несколько дальних бомбардировщиков Н-6 различных типов, включая усовершенствованный Xian H-6K, совершили посадку и взлет с аэродрома на острове Вуди, который относится к Парасельскому архипелагу - спорной для Китая, Тайваня и Вьетнама территории.

"Сами бомбардировщики Н-6 принадлежат 36-й тяжелобомбардировочной дивизии Центрального командования ВВС НОАК. В составе этой дивизии два тяжелобомбардировочных полка - 107-й и 108-й, оснащенных дальними бомбардировщиками Н-6 различных модификаций - Н, М, и К", - рассказал "Газете.Ru" заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Остров Вуди (Woody Island) - один из островов Парасельского архипелага в Южно-Китайском море. В 1974 году Китайская Народная Республика установила над ним контроль, однако претензии на владение этой территорией предъявляют также Китайская Республика (Тайвань) и Вьетнам.

По словам Александра Храмчихина, на острове расположены китайский военный гарнизон, спасательный центр и аэродром со взлетной полосой длиной 2350 метров. Аэродром был построен в 1990 году и с тех пор неоднократно модернизировался.

"Дальний бомбардировщик H-6 представляет собой лицензионную копию советского дальнего бомбардировщика Ту-16", - поясняет специалист. Лицензию на производство Ту-16 Китай получил от СССР в 1957 году.

Несмотря на то что Ту-16 разработан более 50 лет назад, Китай продолжает использовать H-6 в качестве основного дальнего бомбардировщика и модернизировать эти машины.

Существуют более современные модификации Н-6: Н, М, К. Модификация Н-6К, оснащенная российскими двигателями Д-30КП-2, до сих пор находится в производстве, напомнил Александр Храмчихин.

По словам эксперта, все указанные модификации являются носителями крылатых ракет CJ-10 (предположительно скопирована с российской Х-55), которые могут использоваться для нанесения ударов по наземным и надводным целям. Также самолет может нести различные противокорабельные ракеты, состоящие на вооружении военно-морских сил КНР.

"В ВВС имеется от 130 до 160 Н-6Н/М/К (до 100 машин ранних модификаций - на хранении), в морской авиации - примерно 40", - напомнил Храмчихин.

По данным "Defense News", помимо крылатых ракет, Китай разрабатывает для дальнего бомбардировщика H-6K баллистическую ракету с воздушным стартом.

Летные испытания этой аэробаллистической ракеты уже проведены, пишет издание.

У американцев она получила обозначение CH-AS-X-13. В первую очередь ракета этого типа предназначена для уничтожения авианосных ударных групп вероятного противника. Считается, что головная часть этой аэробаллистической ракеты ПКБР оснащена маневрирующими боевыми блоками с самонаведением на конечном участке.

CH-AS-X-13 представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету дальностью полета до 3 тыс километров. Американские эксперты полагают, что CH-AS-X-13 создан на основе баллистической ракеты средней дальности DF-21. В Пентагоне считают, что китайская аэробаллистическая ракета будет готова к 2025 году.

"Китай давно осваивает аэродромы Парасельских островов различными типами боевых самолетов", - рассказал "Газете.Ru" старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Он отметил, что, в отличие от архипелага Спратли, Парасельские острова Китай контролирует полностью. Ранее китайцы использовали авиабазу на острове Вуди как аэродром передового базирования и периодически перебрасывали туда небольшие подразделения тактической авиации на ротационной основе. В течение всего этого времени аэродром непрерывно модернизировался и рос в качественном отношении.

Совсем недавно на этом аэродроме базировалась эскадрилья Шэньян J-11. Это китайский многоцелевой истребитель, являющийся лицензионным вариантом советского истребителя Су-27.

Аэродром на острове Вуди может принимать самолеты всех типов ВВС армии Китая, в том числе и Н-6. Ранее туда летали военно-транспортные самолеты Shaanxi Y-8, аналог нашего Ан-12, напоминает Кашин.

"Но какого-то большого оперативно-стратегического смысла базировать на острове Вуди дальние бомбардировщики типа Н-6 нет, поскольку этот архипелаг находится сравнительно недалеко от материковой части Китая и особой прибавки в радиусе боевого применения самолетам ВВС НОАК не дает, - считает Василий Кашин, - гораздо интереснее в этом плане острова Спратли".

По мнению специалиста, следующим шагом Пекина будет базирование дальних бомбардировщиков именно на этих островах. В сочетании с аэродромом на острове Вуди подобная дислокация самолетов ВВС Китая дает Поднебесной немало преимуществ. В этом случае Южно-Китайское море фактически становится внутренним морем Китая, и самый короткий путь для прохода авианосных ударных групп Соединенных Штатов будет закрыт. В гипотетическом военном конфликте это дает Пекину немало козырей.

Что касается бомбардировщиков Н-6, то это далеко не копия Ту-16, подчеркивает Кашин. Это в значительной степени заново перепроектированный самолет с применением композиционных материалов. Последние модификации Н-6 оснащены современными авионикой, двигателями, средствами РЭБ. Такие бомбардировщики обладают возможностями по применению высокоточного оружия. Это серьезная сила, и недооценивать ее не стоит, полагает эксперт.

Кроме того, обладание дальними бомбардировщиками с возможностью дозаправки этих самолетов в воздухе и принятие на вооружение баллистической ракеты воздушного старта со специальной боевой частью значительно увеличит возможности стратегических ядерных сил КНР, отмечают эксперты "Defense News".

Вместе с тем издание напоминает, что согласно основным положениям современной ядерной доктрины Китая, Пекин не применит ядерное оружие первым.

Нынешнее китайское военно-политическое руководство рассматривает ядерное оружие скорее как политический инструмент, обеспечивающий сдерживание потенциальных противников от применения оружия массового поражения против КНР.

Однако стратегические ядерные силы КНР должны обладать способностью гарантированно нанести потенциальному противнику неприемлемый для него ущерб в ответном ударе, полагают в Пекине. Именно в этих целях разрабатываются системы вооружения, подобные дальним бомбардировщикам H-6K с баллистическими ракетами воздушного старта.

Михаил Ходаренок