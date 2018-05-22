Это будет прорыв! На Западе оценили российскую ЗРС С-500



Макет самоходной пусковой установки 77П6 перспективной зенитно-ракетной системы ПВО и ПРО большой дальности С-500 "Триумфатор-М" с ракетами большой дальности (предположительно, семейства 40Н6).

Источник: copy-models.com Макет самоходной пусковой установки 77П6 перспективной зенитно-ракетной системы ПВО и ПРО большой дальности С-500 "Триумфатор-М" с ракетами большой дальности (предположительно, семейства 40Н6).Источник: copy-models.com

Россия всегда отличалась надежностью своих систем ПВО, начиная от С-125, С-200 и С-300, а также С-400 "Триумф", одной из лучших систем противовоздушной обороны в мире на данный момент. Однако выход новейшей российской зенитно-ракетной системы С-500 в серийное производство, станет прорывом для России, пишет издание Military Watch Magazine

В настоящее время противоракетную оборону в России несут системы С-400, С-300В и А-135, имеющие хороший потенциал для отражения атак существующих ракет и самолетов. Но с появлением гиперзвукового оружия у противников России, может возникнуть ситуация, когда имеющиеся в распоряжении Москвы системы не справятся, поэтому разработка С-500 — задача стратегической важности для России.

Портал подчеркивает, что С-500 может стать первой в мире зенитной системой, способной отражать гиперзвуковые ракетные атаки.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Это российский зенитный ракетный комплекс, который разрабатывается АО "Концерн ВКО „Алмаз-Антей“" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

По информации из открытых источников, ЗРС С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, включая низколетящие спутники. Основные характеристики ЗРС на данный момент засекречены. Сроки поступления системы в войска также не афишируются.