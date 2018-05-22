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Этот день настал. Порошенко рассказал о первых стрельбах Javelin на Украине

23.05.2018 Военное обозрение 425 0
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Президент Украины Пётр Порошенко несколько минут назад опубликовал пост на своей странице в Фейсбуке с воодушевлением от того, что на территории Украины состоялись первые стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. На украинской мове с дублированием на английском языке



Порошенко пишет:

Наконец этот день настал!

Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно возросли.

Это очень эффективная оборонительное оружие, которое будет применяться в случае наступления РФ на позиции украинских войск.

http://www.globallookpress.com

Напомним, что ранее на Украину из США были поставлены несколько десятков противотанковых комплексов, которые, по соглашению, должны находиться под полным контролем американских военных инструкторов. При этом ВСУ запрещается их применение в нынешней ситуации в зоне боевых действий на Донбассе.

Однако для Порошенко любой выстрел "Джавелина" - это возможность оформить самопиар, подобный тому, как Порошенко громогласно объявлял об отмене визового режима с Европой. Сегодня о "безвизе" глава Украины старается не вспоминать, иначе ему придётся говорить о статистике, которая в свою очередь свидетельствует о резком снижении числа украинцев, выезжающих за границу (в ЕС) именно в качестве туристов. Гастарбайтеров – больше, туристов – меньше. Зато теперь у Порошенко стреляют "Джавелины" в Львовской области.

На этом фоне на Украине опубликован свежий политический рейтинг президента, правительства и ВРУ. Так, деятельность Порошенко на посту президента не одобряет 81 процент граждан, деятельность премьер Гройсмана - 73% опрошенных, а у Рады абсолютный антирекорд: 88% неодобрения.
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК

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