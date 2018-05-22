Этот день настал. Порошенко рассказал о первых стрельбах Javelin на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко несколько минут назад опубликовал пост на своей странице в Фейсбуке с воодушевлением от того, что на территории Украины состоялись первые стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. На украинской мове с дублированием на английском языке

Порошенко пишет:

Наконец этот день настал!

Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно возросли.

Это очень эффективная оборонительное оружие, которое будет применяться в случае наступления РФ на позиции украинских войск.

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Напомним, что ранее на Украину из США были поставлены несколько десятков противотанковых комплексов, которые, по соглашению, должны находиться под полным контролем американских военных инструкторов. При этом ВСУ запрещается их применение в нынешней ситуации в зоне боевых действий на Донбассе.

Однако для Порошенко любой выстрел "Джавелина" - это возможность оформить самопиар, подобный тому, как Порошенко громогласно объявлял об отмене визового режима с Европой. Сегодня о "безвизе" глава Украины старается не вспоминать, иначе ему придётся говорить о статистике, которая в свою очередь свидетельствует о резком снижении числа украинцев, выезжающих за границу (в ЕС) именно в качестве туристов. Гастарбайтеров – больше, туристов – меньше. Зато теперь у Порошенко стреляют "Джавелины" в Львовской области.

На этом фоне на Украине опубликован свежий политический рейтинг президента, правительства и ВРУ. Так, деятельность Порошенко на посту президента не одобряет 81 процент граждан, деятельность премьер Гройсмана - 73% опрошенных, а у Рады абсолютный антирекорд: 88% неодобрения.