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Российские военные всегда предупреждают США о пусках баллистических ракет - адмирал

23.05.2018 Интерфакс-АВН 1192 0
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Пуск Булавы. Архивное фото
Пуск ракеты Булава. Архивное фото.
Источник: © Фото : Предоставлено пресс-службой Северного флота

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Залповая стрельба атомной подводной лодки Северного флота РФ подтвердила характеристики российских баллистических ракет "Булава", сообщил во вторник "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

"Эта залповая стрельба подтверждает характеристики "Булавы", что всё нормально", - сказал он.

Во вторник вечером Северный фот России сообщил, что подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

"Это плановая боевая учеба. Выпустили четыре ракеты. Этого достаточно для проверки всего комплекса", - сообщил В.Кравченко.

"Это не было сделано в свое время в период государственных испытаний. Надо было быстрее принимать на вооружение "Булаву". Сейчас такое решение в процессе боевой подготовки созрело. Доказана жизненность и возможность залповой стрельбы", - сказал В.Кравченко.

"О любом пуске баллистической ракеты мы уведомляем США. Также и они нас уведомляют", - заявил он.

По данным пресс-службы Северного флота РФ, стрельба "Юрием Долгоруким" выполнена из подводного положения, задачи пуска выполнены. Военные заявили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

Залповую стрельбу баллистическими ракетами "Булава" в марте анонсировал командующий Северным флотом РФ адмирал Николай Евменов. По его словам, в 2017 году стрельбу межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования выполнили экипажи подводных крейсеров "Юрий Долгорукий" и "Брянск".

МБР Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей". Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения. "Булава" составит основу перспективной группировки Стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения "Юрий Долгорукий" - головной корабль проекта 955 "Борей". Вошел в состав флота в 2012 году. Крейсер имеет на вооружении комплекс из 16-ти баллистических ракет морского базирования "Булава" и торпедное оружие.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России, как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, - атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" (направлен на модернизацию).
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Булава-30
Пётр Великий
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