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Первая партия истребителей F-35B "Лайтнинг-2" прибудет в Великобританию в июне

23.05.2018 ЦАМТО 390 0
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Пара испытательных самолетов F-35B
Пара испытательных самолетов F-35B впервые производит короткий взлет в сомкнутом строю 12-го февраля 2014-го года. Испытательный полет произведен на Naval Air Station Patuxent River, штат Мэриленд.
Источник: strategypage.com

ЦАМТО, 22 мая. По информации командования ВМС Великобритании, в начале июня из США в Великобританию должна прибыть первая партия многоцелевых истребителей F-35B "Лайтнинг-2".

В ходе трансатлантического перелета самолеты будут пилотироваться двумя летчиками ВВС и двумя летчиками ВМС Великобритании. Местом базирования четырех F-35B станет авиабаза "Мархам" в Норфолке. Истребители войдут в состав новообразованной 617-й авиаэскадрильи.

В настоящее время около 200 британских специалистов находятся в Бофорте, где тестируют самолеты и готовят их к перелету в Великобританию.

Как сообщал ЦАМТО, МО Великобритании в марте 2009 года подписало соглашение на поставку трех F-35B с целью участия в этапе начальных эксплуатационных испытаний и оценки (Initial Operational Test and Evaluation – IOT&E).

Первый F-35B (бортовой номер ВК-1) МО Великобритании официально приняло 19 июля 2012 года. Впоследствии были поставлены еще два самолета (испытательный BK-2 и тренировочный BK-3), которые были размещенные на авиабазе ВВС США "Эглин" (шт.Флорида), где проводится подготовка летчиков и технического персонала.

Первая боевая эскадрилья F-35 ВВС Великобритании (617-я) была сформирована в 2016 году в учебном центре Корпуса морской пехоты США "Бофорт" (шт.Южная Каролина). В ближайшие недели это подразделение начнет перебазирование на авиабазу "Мархам".

На текущий момент МО Великобритании получило 15 самолетов F-35B из 138 F-35, запланированных к поставке. Первые 48 истребителей будут поставлены в варианте F-35B. Решение о версии последующих самолетов будет принято позднее.

Как планируется, до конца года начнутся испытательные полеты прибывших F-35B с борта авианосца класса "Куин Элизабет". Начальной готовности к применению с борта авианосца истребители F-35B должны достичь в 2020 году. Второе подразделение (809-я авиационная эскадрилья ВМС) будет сформировано к 2023 году. Полная готовность самолетов к боевому применению должна быть обеспечена в 2023 году.
22.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
F-35B
Проекты
2020-й год
Авианосец

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