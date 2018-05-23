Американские палубные самолеты получат улучшенный «Ковер-самолет»



F/A-18F Super Hornet.

Источник: U.S. Navy F/A-18F Super Hornet.Источник: U.S. Navy

Американские палубные самолеты с осени 2019 года начнут получать модернизированную систему автоматических сближения и захода на посадку на авианосец Magic Carpet («Ковер-самолет»). Как пишет Aviation Week, улучшенная система обеспечит автоматическое ведение на посадку самолетов с повреждениями планера или отказавшими датчиками, а также в сложных метеорологических условиях, включая сильное волнение моря и плохую видимость. При этом от летчика потребуется минимальное вмешательство в управление самолетом.

«Ковер-самолет» представляет собой программное обеспечение, разработанное специально для палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet и F-35B/C Lightning II, а также самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Эта программа позволяет несколько автоматизировать ведение самолета при заходе на посадку, нивелируя перекрестные связи в управлении. В настоящее время при посадке F/A-18E/F на палубу движущегося авианосца летчику необходимо следить и приводить в соответствие с посадочными условиями угол атаки, тангаж и крен. Изменение одного из параметров неизбежно ведет к изменению двух других.

При использовании системы, летчику, в случае необходимости изменить тангаж, достаточно лишь потянуть на себя или отклонить вперед рукоятку управления, не отвлекаясь на необходимость корректировки остальных параметров захода на посадку. При этом программное обеспечение может самостоятельно выдерживать глиссаду, так что от летчика практически не потребуется дополнительных корректировок. Войсковые испытания «Ковра-самолета» проводились в 2015 году, а с 2016 года эта система устанавливается на палубные самолеты ВМС США.

Текущая версия системы автоматических сближения и захода на посадку на авианосец выключается в случае, если самолет получил какие-либо повреждения аэродинамических поверхностей или часть его бортового радиоэлектронного оборудования перестала правильно функционировать. Кроме того, система способна работать только в хороших погодных условиях с минимальным волнением моря. В простых условиях «Ковер-самолет» позволяет производить практически полностью автоматическую посадку самолета на палубу авианосца.

В целом «Ковер-самолет» при ведении палубного истребителя на посадку в автоматическом режиме практически постоянно производит корректировку положения механизации крыла и хвостового оперения, непрерывно оптимизируя снижение и скорость и максимально выдерживая заданную глиссаду. Испытания системы, проведенные разработчиками и специалистами ВМС США показали, что разброс в точках касания палубы авианосца при посадке под управлением «Ковра-самолета» уменьшился почти на 50 процентов по сравнению с полностью ручными посадками самолетов.

Испытания модернизированного «Ковра-самолета» проводятся специалистами ВМС США в настоящее время. Окончательное решение об установке системы на боевые самолеты будет приниматься по итогам этих испытаний. Как ожидается, такая же система будет установлена и на перспективные палубные беспилотные летательные аппараты — заправщики MQ-25 Stingray, разработка которых ведется в настоящее время американскими компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Atomics.

Между тем, в интересах ВМС США ведется разработка еще одной системы, которая позволит значительно упростить заход самолетов на посадку на палубу авианосца. Эта система получила название JPALS. Она включает в себя подсистемы GPS, навигации и обмена информацией с заходящими на посадку самолетами. По предварительной оценке, использование нового оборудования на авианосцах позволит отказаться от радаров, необходимых для контроля воздушной обстановки.

Василий Сычёв