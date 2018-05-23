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"Юрий Долгорукий" запустил четыре "Булавы" по полигону на Камчатке

23.05.2018 РИА Новости 1878 10
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Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий.
Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"

СЕВЕРОМОРСК, 22 мая - РИА Новости. Подводный крейсер "Юрий Долгорукий" успешно запустил четыре баллистических ракеты "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщает пресс-служба Северного флота.

Отмечается, что стрельбы прошли из подводного положения. Поставленные задачи полностью выполнены, а экипаж "продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку".

"Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" и корабельного ракетного комплекса "Булава", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах этого проекта прошла впервые.
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
СФ

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  • Комментарии
Комментариев 10, отображено с 1 по 10
RU
Бродник
1198
№1
23.05.2018 11:05
Как только "партнеры" засомневались в эффективности российской ракетной программы, им дали опровержение. Все для "партнеров"! :))
-2
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US
forumow
4805
№2
23.05.2018 11:29
+12
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RO
Kangaba
206
№3
23.05.2018 11:33
Цитата, Бродник сообщ. №1
Шум не про булаву а про новые ракеты.
+1
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RU
unwide
917
№4
23.05.2018 11:36
Ни в одной новости нет фразы "все боевые блоки достигли заданных целей", только "поставленные задачи выполнены", хотя обычно всегда пишут про ББ. Хотелось бы более подробной информации о достигнутых результатах испытаний.
+1
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RU
Данилович
439
№5
23.05.2018 13:21
За двадцать пять секунд ушло четыре ракеты.
Интервал стрельбы 6 секунд!!! Карл..., какие ещё результаты Вам не доложили.
Попала - не попала???
Так в целях экономии могли стрелять урезанной комплектацией ракеты.
Цель стрельб отработка залповых пусков, неужели не понятно?
0
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RU
unwide
917
№6
23.05.2018 13:57
Видео красивое. Обратило на себя внимание, как мягко и плавно выходят изделия из-под воды. Может быть, в результате проведенной работы по повышению надежности?
0
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RU
JackZlo
1772
№7
23.05.2018 16:03
Как бальзам на душу этот рокот
+5
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AU
gvinpin
427
№8
23.05.2018 17:58
А сколько криков и ахов и вздохов тут было, мол Булава не летает...
+1
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RU
Владислав
17035
№9
23.05.2018 18:26
РСЗО межконтинентальная, если первая будет нести определённые вещи в РДТТ и проч то остальные пройдут начальные этапы трудносбиваемыми.
Но для запуска требуется всё равно прикрытие боевой сетью подавляющей ПОЛНОСТЬЮ как спутники так и орбитальные, воздушные и подводные сегменты сети противника.

Говорят, учитывают мнение только с тех кто способен по морде дать. Пока человеческая цивилизация под внешним управлением выше этого не поднялась приходится учитывать.
0
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RU
Бродник
1198
№10
23.05.2018 20:48
Цитата, Kangaba сообщ. №3

как раз таки шум был бы про способности России в ракетостроении. А материал на CBS, да, про перспективные ракеты. Но СМИ устроены по принципу испорченного телефона
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