"Юрий Долгорукий" запустил четыре "Булавы" по полигону на Камчатке
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Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
СЕВЕРОМОРСК, 22 мая - РИА Новости. Подводный крейсер "Юрий Долгорукий" успешно запустил четыре баллистических ракеты "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщает пресс-служба Северного флота.
Отмечается, что стрельбы прошли из подводного положения. Поставленные задачи полностью выполнены, а экипаж "продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку".
"Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" и корабельного ракетного комплекса "Булава", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах этого проекта прошла впервые.
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22.05.2018
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Бродник
1198
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№1
23.05.2018 11:05
Как только "партнеры" засомневались в эффективности российской ракетной программы, им дали опровержение. Все для "партнеров"! :))
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Kangaba
206
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№3
23.05.2018 11:33
Цитата, Бродник сообщ. №1Шум не про булаву а про новые ракеты.
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unwide
917
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№4
23.05.2018 11:36
Ни в одной новости нет фразы "все боевые блоки достигли заданных целей", только "поставленные задачи выполнены", хотя обычно всегда пишут про ББ. Хотелось бы более подробной информации о достигнутых результатах испытаний.
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Данилович
439
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№5
23.05.2018 13:21
За двадцать пять секунд ушло четыре ракеты.
Интервал стрельбы 6 секунд!!! Карл..., какие ещё результаты Вам не доложили.
Попала - не попала???
Так в целях экономии могли стрелять урезанной комплектацией ракеты.
Цель стрельб отработка залповых пусков, неужели не понятно?
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unwide
917
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№6
23.05.2018 13:57
Видео красивое. Обратило на себя внимание, как мягко и плавно выходят изделия из-под воды. Может быть, в результате проведенной работы по повышению надежности?
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gvinpin
427
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№8
23.05.2018 17:58
А сколько криков и ахов и вздохов тут было, мол Булава не летает...
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Владислав
17035
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№9
23.05.2018 18:26
РСЗО межконтинентальная, если первая будет нести определённые вещи в РДТТ и проч то остальные пройдут начальные этапы трудносбиваемыми.
Но для запуска требуется всё равно прикрытие боевой сетью подавляющей ПОЛНОСТЬЮ как спутники так и орбитальные, воздушные и подводные сегменты сети противника.
Говорят, учитывают мнение только с тех кто способен по морде дать. Пока человеческая цивилизация под внешним управлением выше этого не поднялась приходится учитывать.
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Бродник
1198
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№10
23.05.2018 20:48
Цитата, Kangaba сообщ. №3
как раз таки шум был бы про способности России в ракетостроении. А материал на CBS, да, про перспективные ракеты. Но СМИ устроены по принципу испорченного телефона
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