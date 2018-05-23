"Юрий Долгорукий" запустил четыре "Булавы" по полигону на Камчатке

№9

23.05.2018 18:26

РСЗО межконтинентальная, если первая будет нести определённые вещи в РДТТ и проч то остальные пройдут начальные этапы трудносбиваемыми.

Но для запуска требуется всё равно прикрытие боевой сетью подавляющей ПОЛНОСТЬЮ как спутники так и орбитальные, воздушные и подводные сегменты сети противника.



Говорят, учитывают мнение только с тех кто способен по морде дать. Пока человеческая цивилизация под внешним управлением выше этого не поднялась приходится учитывать.