Раскрыты убытки и стоимость земель "Центра Хруничева"



Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

Источник: izvestia.ru Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.Источник: izvestia.ru

Российский "Центр Хруничева", производитель ракет "Протон" и "Ангара", в 2017-м получил чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей по сравнению с прибылью в 1,8 миллиарда в 2016-м, говорится в годовой финансовой отчетности, опубликованной на сайте предприятия.

Выручка предприятия в 2017-м составила более 34 миллиардов рублей, тогда как в 2016-м составляла 32 миллиарда. В документе отмечается, что в собственности предприятия находятся земельные участки общей стоимостью около 29 миллиардов рублей. Также в отчете говорится, что в 2017-м численность персонала предприятия составляла более 25 тысяч сотрудников, тогда как в 2016-м этот показатель составлял более 27,5 тысячи человек, а в 2015 году — более 30 тысяч.

В апреле 2018-го наблюдательный совет "Роскосмоса" допустил увеличение лимита по кредитам для предприятия на 10 миллиардов рублей. В январе 2018-го "Центру Хруничева" из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки потребовалась финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей.

С 2014 года "Центру Хруничева" выдано кредитных средств в размере 65 миллиардов рублей, ежегодные платежи по которым достигают 4,5 миллиарда рублей. До сих пор таких денег недостаточно для выхода предприятия на безубыточность, в связи с чем планируются перенос производства из Москвы в Омск и продажа принадлежащих предприятию территорий в столице.

В феврале 2018-го руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что сложившаяся в российском "Центре Хруничева" ситуация фактически не отличается от положения дел на украинском "Южмаше".