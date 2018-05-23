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Старый F-15 посчитали убийцей Су-57

23.05.2018 Lenta.ru 907 9
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F-15K
Истребитель F-15K.
Источник: topwar.ru

Модернизированный американский истребитель четвертого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle способен уничтожить российский перспективный истребитель пятого поколения, полагает The National Interest.

Американский журнал отмечает, что после оснащения F-15 Eagle системой инфракрасного поиска и отслеживания, разрабатываемого компанией Lockheed Martin, американский истребитель сможет обнаруживать российский самолет на дальних расстояниях, а затем уничтожать его ракетами AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile).

С другой стороны, отмечает издание, после оснащения Су-57 двигателем второго этапа (изделием 30), российский самолет будет маневреннее любого истребителя четвертого поколения и, уклонившись от удара F-15 Eagle, будет представлять для него серьезную опасность.

В мае 2018-го прототип Су-57 (летающая лаборатория Т-50-2) с "изделием 30", проходящий летные испытания в Жуковском (Московская область), попал на фото.

Первый полет F-15 Eagle совершил в июле 1972 года. Производство истребителя предусмотрено до 2022 года. В дальнейшем его сменит Lockheed Martin F-35 Lightning II. В СССР в ответ на разработку США F-15 Eagle создали Cу-27.

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 должны отличать высокая маневренность и современное радиоэлектронное оборудование, но невысокий (по сравнению с американскими аналогами) уровень малозаметности. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также различные бомбы.
22.05.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AMRAAM
F-15
F-35
ПАК ФА
Компании
Lockheed-Martin
MD Helicopters
Проекты
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 9, отображено с 1 по 9
RU
beka1
1580
№1
23.05.2018 02:01
Для F-15 предполагается система поиска в длинноволновом ИК диапазоне в контейнером исполнении (контейнер Legion Pod, оснащенный системой обнаружения IRST21). ОЛС-50М (встроенная) Су-57 имеет в своём составе длинноволновый ИК канал. Так, что как не модернизируй F-15 он будет уступать Су-57.
+3
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IL
sivuch1239
660
№2
23.05.2018 10:44
Очередная писанина американского индуса , которого читают только в России .
А он не подумал , что палка о двух концах  и если 15-ый с контейнером сможет обнаруживать Су-57 , то верно и обратное - что F-22 и F-35 тоже будут обнаруживаться .
А есть информация , ОЛС-35 в каком диапазоне работает ?
+3
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RU
Враг
8455
№3
23.05.2018 11:03
Тут ещё вопрос сколько будет стоить такой модернизированный старичок F-15? Наверняка больше 100 млн. долларов, т.е. гораздо дороже, чем F-35.
0
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RU
Данилович
439
№4
23.05.2018 11:19
Цитата, q
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57

Угу, угу..., дай бог вашему теляти, нашего вовка зйисты...
0
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IL
sivuch1239
660
№5
23.05.2018 11:22
Вдогонку
https://ak-12.livejournal.com/66262.html
Вот тут как раз по поводу ИК станций разных диапазонов . Получается , что длинноволновая ИК будет только на Су-57
0
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RU
Alah
415
№6
23.05.2018 16:03
Уже сколько раз встречались статьи NI. Не могу понять, как один журнал собрал в своем штате столько экспертов в самых разных областях науки и техники? В какие новости не глянешь - везде их "экспертные" оценки! Или это профильный журнал АНБ и ЦРУ?
0
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RU
Враг
8455
№7
23.05.2018 16:49
Цитата, Alah сообщ. №6
Не могу понять, как один журнал собрал в своем штате столько экспертов в самых разных областях науки и техники?
В чём проблема собрать? Это аналитический журнал.
0
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RU
просто экспл
4258
№8
23.05.2018 16:56
Цитата, q
Американский журнал отмечает, что после оснащения F-15 Eagle системой инфракрасного поиска и отслеживания, разрабатываемого компанией Lockheed Martin, американский истребитель сможет обнаруживать российский самолет на дальних расстояниях, а затем уничтожать его ракетами AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile).

С другой стороны, отмечает издание, после оснащения Су-57 двигателем второго этапа (изделием 30), российский самолет будет маневреннее любого истребителя четвертого поколения и, уклонившись от удара F-15 Eagle, будет представлять для него серьезную опасность

хммм , тут пишут что  игл будет издалека сбивать Су-57 , и мол только если тот сможет уклониться то тогда будет типа опасность .
они че , думают что и Ф-15 стелс а Су-57 очередная версия Су-27 что Сушка не будет видеть игла а игл будет видеть сушку ?
а им в голову не приходило что это иглу придется уклоняться от РВВ БД (ну или СД . хотя имхо и БД будет на Су-57)? а не сушке от амраама ?
+1
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RU
Терентий_410
98
№9
23.05.2018 21:50
Модернизированный американский истребитель четвертого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle способен уничтожить российский перспективный истребитель пятого поколения, полагает The National Interest.
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  Не  способен, здесь подробно  указано  почему
https://svpressa.ru/war21/article/200739/
0
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