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Названы причины "провала" испытаний российских ракет

23.05.2018 Lenta.ru 1065 0
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Виктор Мураховский
Виктор Мураховский.
Источник: arsenal-otechestva.ru

Американский телеканал CNBC мог принять бросковые испытания ракет, при которых не работает основной двигатель, за нештатную ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена экспертного совета коллегии ВПК России Виктора Мураховского.

"В принципе, понятно, откуда у них [CNBC] могли появиться эти данные. Вероятно, им "слили" спутниковые снимки в NRO (Национальное управление военно-космической разведки США — прим. ред.). Однако это издание понятия не имеет о программе испытаний, о каком этапе испытаний идет речь. Скорее всего, речь идет о бросковых испытаниях", — сказал Мураховский.

В качестве примера он привел испытания "Сармата". По его словам, "полноразмерное изделие также вылетает из шахты, пролетает несколько километров, при этом не включает свои основные маршевые двигатели и падает на землю".

Ранее 22 мая телеканал CNBC со ссылкой на свои источники в разведке сообщил о неудачных испытаниях российских крылатых ракет с ядерной установкой. По его информации, было проведено четыре запуска, и все закончились крушением.

Самый длинный полет ракеты, уточняет телеканал, длился не больше двух минут, она преодолела 35,4 километра, прежде чем контроль над ней был потерян. Самый короткий полет составил четыре секунды и 8 километров. В материале также предполагается, что речь идет о "гиперзвуковом планирующем летательном аппарате, против которого у США сейчас нет защиты".
22.05.2018
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