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Россия, Польша и Литва проведут совместные учения по поиску и спасению людей на Балтике

23.05.2018 ТАСС 410 0
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Балтийское море
Балтийское море, Россия.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

В мероприятии задействуют корабли, суда, катера, самолеты и вертолеты Балтийского флота, а также территориальный центр медицины катастроф

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Международные учения по поиску и спасению людей, терпящих бедствие на воде, пройдут в Балтийском море 29 мая, сообщил ТАСС во вторник руководитель учения, начальник морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Калининград Андрей Пермяков.

"В международном учении по поиску и спасению терпящих бедствие людей на море SAR-2018 (Search and Rescue-2018), запланированном на 29 мая, примут участие спасательные силы России, Польши и Литвы", - сказал он.

Пермяков уточнил, что с российской стороны - организатора учения в этом году - задействуют корабли, суда и катера, самолеты и вертолеты Балтийского флота, пограничного управления ФСБ РФ, МЧС, таможни, Морспасслужбы, а также территориальный центр медицины катастроф, военный госпиталь Балтийска, Калининградскую областную больницу.

Польша, отметил собеседник, подтвердила участие в учение двух спасательных судов, Литву представит на них одно спасательное судно.

По легенде учения, судно, на борту которого находилось 60 пассажиров и восемь членов экипажа, вышедшее накануне вечером из польского порта Гданьск, не прибыло в назначенное время утра следующего дня в литовскую Клайпеду. Спасателям из трех стран предстоит провести поисково-спасательную операцию, оказать помощь пассажирам и членам экипажа судна, потерпевшего бедствие на переходе морем.

По словам Пермякова, хотя такого рода международные учения с целью отработки взаимодействия спасательных служб и сил трех стран проводятся на Балтике ежегодно с 2000 года, актуальность их от этого не снижается. "Меняется личный состав сил спасения, на вооружение поступают новые технические средства, совершенствуется взаимодействие различных структур - все это и другое учитывается при планировании и проведении каждого очередного учения", - подчеркнул начальник МСКЦ Калининград.
22.05.2018
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