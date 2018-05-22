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Корветы "Бойкий" и "Стойкий" нанесли ракетный удар по отряду кораблей условного противника

23.05.2018 ТАСС 516 0
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Корвет "Бойкий" ВВС России
Корвет "Бойкий" ВВС России.
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

В ходе учений также задействовали ударный ракетный комплекс "Уран и торпедный комплекс "Пакет"

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Корабельная ударная группа Балтийского флота в составе корветов проекта 20380 "Бойкий" и "Стойкий" в ходе плановых учений провела совместные электронные ракетные пуски по морским целям, сообщил ТАСС во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.

"Экипажи корветов "Бойкий" и "Стойкий" в ходе учений успешно выполнили ряд совместных боевых упражнений с условной стрельбой из артиллерийского комплекса А-190 в рамках розыгрыша артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника. Помимо артиллерийского вооружения был задействован и ударный ракетный комплекс "Уран", с помощью которого были проведены совместные электронные пуски", - сказал он.

Одним из важных эпизодов выхода в море стал совместный поиск и уничтожение корветами подводной лодки условного противника с помощью торпедного комплекса "Пакет", отметил Мартов.

"Экипажи "Бойкого" и "Стойкого" также отработали действия по противовоздушной обороне кораблей в море, отразив имитированные средства воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений", - заключил представитель флота.

Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. Длина корвета составляет 104,5 м, ширина - 13 м, полное водоизмещение - 2 тыс. 200 т., скорость полного хода - до 27 узлов (около 50 км/ч), дальность плавания - 3 тыс. 500 морских миль (около 6 тыс. 400 км).

На вооружении корветов - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться вертолет Ка-27.
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
А-190
Бойкий
Ка-27
Компании
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения

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