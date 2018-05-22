Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Подготовка кадров для Минобороны РФ перешла в электронный формат

23.05.2018 ТАСС 481 0
0
Понравилась новость?
 +1
Подготовка кадров для Минобороны РФ
Подготовка кадров для Минобороны РФ.
Источник: © Артем Геодакян/ТАСС

В ведомстве также сообщили, что в ближайшее время в гражданских вузах появятся военные учебные центры

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кадры для Минобороны России теперь обучаются исключительно в электронном формате, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков в ходе научно-практической конференции "Военные кадры: взгляд в историю и современность".

"Важной новацией стало создание электронной образовательной среды Минобороны России. Подготовка кадров переведена на электронное обучение, сформированы электронные библиотеки", - сказал он.

Кроме того, введен в эксплуатацию программный комплекс "Электронно-образовательный ресурс", позволяющий всем военнослужащим получить доступ к информационным образовательным ресурсам, отметил Панков. Создана и реализуется новая система военной подготовки студентов по программам сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса. В скором времени при гражданских вузах будут созданы новые структуры - военные учебные центры.

"На новый уровень поднято решение вопросов популяризации военного образования, повышения качества подготовки военных кадров. Этому способствуют различные конкурсные мероприятия, проводимые в том числе и в международном формате. Особое внимание уделяется довузовскому образованию. За последние годы сеть довузовских образовательных учреждений Минобороны расширилась с 14 до 29", - сообщил замминистра.

Во всех федеральных округах страны созданы президентские кадетские училища. Открыты новые суворовские военные училища, сформирована система довузовских военно-морских учебных заведений во главе с Нахимовским военно- морским училищем и его филиалами на всех флотах. Особой гордостью, по словам Панкова, являются школы, созданные военным ведомством для одаренных детей.
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 22:58
  • 24
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 23.05 22:06
  • 40
Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"
  • 23.05 21:50
  • 9
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57
  • 23.05 21:31
  • 7
Найден способ снижения втрое трудоемкости производства "Ангары"
  • 23.05 21:19
  • 1
Сирия выпустила сто ракет по израильским самолетам
  • 23.05 21:16
  • 1
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 23.05 20:48
  • 10
"Юрий Долгорукий" запустил четыре "Булавы" по полигону на Камчатке
  • 23.05 20:35
  • 16
Кто заменит Warthog? Бывшие офицеры ВВС полагают, что сверхлегкий штурмовик.
  • 23.05 19:12
  • 15
Более десяти образцов. На базе БМД-4М создадут новые боевые машины
  • 23.05 18:38
  • 6
Французский поцелуй авиапрома
  • 23.05 18:25
  • 1
Количество обучающихся в России узбекских военных можно увеличить в разы - Шойгу
  • 23.05 17:54
  • 64
Дурные предчувствия
  • 23.05 17:48
  • 14
Первый плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в Мурманск
  • 23.05 17:07
  • 6
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 23.05 16:53
  • 15
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
другие обсуждаемые темы