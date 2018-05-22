Подготовка кадров для Минобороны РФ перешла в электронный формат



Подготовка кадров для Минобороны РФ.

Источник: © Артем Геодакян/ТАСС Подготовка кадров для Минобороны РФ.Источник: © Артем Геодакян/ТАСС

В ведомстве также сообщили, что в ближайшее время в гражданских вузах появятся военные учебные центры

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кадры для Минобороны России теперь обучаются исключительно в электронном формате, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков в ходе научно-практической конференции "Военные кадры: взгляд в историю и современность".

"Важной новацией стало создание электронной образовательной среды Минобороны России. Подготовка кадров переведена на электронное обучение, сформированы электронные библиотеки", - сказал он.

Кроме того, введен в эксплуатацию программный комплекс "Электронно-образовательный ресурс", позволяющий всем военнослужащим получить доступ к информационным образовательным ресурсам, отметил Панков. Создана и реализуется новая система военной подготовки студентов по программам сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса. В скором времени при гражданских вузах будут созданы новые структуры - военные учебные центры.

"На новый уровень поднято решение вопросов популяризации военного образования, повышения качества подготовки военных кадров. Этому способствуют различные конкурсные мероприятия, проводимые в том числе и в международном формате. Особое внимание уделяется довузовскому образованию. За последние годы сеть довузовских образовательных учреждений Минобороны расширилась с 14 до 29", - сообщил замминистра.

Во всех федеральных округах страны созданы президентские кадетские училища. Открыты новые суворовские военные училища, сформирована система довузовских военно-морских учебных заведений во главе с Нахимовским военно- морским училищем и его филиалами на всех флотах. Особой гордостью, по словам Панкова, являются школы, созданные военным ведомством для одаренных детей.