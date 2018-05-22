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Полевые испытания подтвердили готовность цифровой инфраструктуры для массового использования беспилотников в России

22.05.2018 АО «Российские космические системы» 79 0
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ТАСС/Максим Муратов
Квадрокоптер с российским флагом
Источник: Квадрокоптер с российским флагом

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») на проходящей сегодня в Москве презентации Госкорпорации «РОСКОСМОС» «Современные космические сервисы» представил новую цифровую инфраструктуру для безопасного использования беспилотных летательных аппаратов.


Внедрение системы позволит государству обеспечить массовое применение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве России и станет основой для появления новых видов сервисов с их применением.


Для массового внедрения в России беспилотных технологий требовалась новая инфраструктура, которая сможет быстро передавать информацию, обрабатывать большие данные и станет платформой для создания приложений. Многие страны мира уже работают над созданием собственных инфраструктур такого рода. В России эту задачу удалось успешно решить специалистам РКС: проектирование инфраструктуры завершено в 2017 году, сейчас она проходит испытания.


Созданная РКС инфраструктура сейчас позволяет передавать данные через GSM (включая возможности виртуальных операторов сотовой связи (MVNO)), УКВ и по каналам спутниковой связи, обрабатывая до 1,5 млн сообщений в секунду.


Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям РКС Евгений НЕСТЕРОВ: «Сейчас все полеты беспилотников в России носят уведомительный характер. Это препятствует развитию экономики, причем стремительный рост количества беспилотников приводит к тому, что их использование уже физически невозможно контролировать силами управлений воздушного движения. Наше решение позволит максимально автоматизировать процесс применения беспилотных авиационных систем, а также откроет путь новым видам бизнеса в сферах группового управления аппаратами, страхования, оценки последствий ДТП и множестве других».


Благодаря применению созданной в РКС инфраструктуры участники рынка получат возможность «видеть» друг друга в небе и на земле, планировать и согласовывать полеты. Благодаря этому производители, страховые и финансовые компании смогут контролировать условия эксплуатации техники, а государственные органы – получать многомерный анализ информации о динамике каждого объекта или о движении в воздушной зоне.


Создаваемая навигационная инфраструктура придаст новый импульс развитию «умного автострахования»: не только на период поездки, но и с учетом анализа текущего трафика, аварийности конкретных участков, актуального качества покрытия, метеоусловий, инфраструктурной обеспеченности и многих других факторов. Также инфраструктура позволит использовать беспилотники для оперативной независимой оценки последствий ДТП на дорогах. Построение высокоточной 3D-модели происшествия можно будет проводить с помощью вызванного ближайшего беспилотника. Эта возможность меняет оценочную деятельность и станет важной мерой в борьбе с заторами на дорогах крупных городов.
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
БПЛА

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