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МиГ-21Ф (Е-6/1, Е-6/2, Е-6/3, тип 72). Легкий фронтовой истребитель с двигателем Р-11Ф-300.

22.05.2018 Валерию Агееву 90 0
Разделы: Авиация
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МиГ-21
Сверхзвуковой фронтовой истребитель МиГ-21.
Источник: Валерий Агеев

Е-6/1 построен на базе серийного самолета МиГ-21(Е-5) путем установки нового двигателя и улучшения аэродинамики носовой части фюзеляжа. Заводские испытания начались 16 мая 1958 г. Первый полет совершил 20 мая летчик-испытатель В.А. Нефедов. Во время выполнения седьмого полета 28 мая при посадке с отказавшим двигателем Е-6/1 потерпел катастрофу. Нефедов от полученных ожогов умер в госпитале.


Владимир Андреевич Нефедов.
Источник: Валерий Агеев

В ходе расследования было установлено, что при посадке произошел отказ гидросистемы из-за падения давления вследствие выхода из строя двигателя. Управление же стабилизатором было гидравлическим. Резервная электрическая система управления включилась автоматически, однако в этом случае она не обеспечила необходимой скорости перекладки стабилизатора. Поэтому на самолете Е-6/2 гидравлическая система была дублирована аварийным насосом, а электрическая система исключена.


В 1959 г. самолеты Е-6/2 и Е-6/3 проходили совместные государственные летные испытания, которые закончились в декабре. Самолет МиГ-21Ф строился серийно, на Горьковском авиазаводе, построено 79 экземпляров

Полученный 31 января 1958 г. серийный Е-5 №65310108 был переделан в истребитель МиГ-21Ф (Е-6/2). На нем установили новый двигатель Р-11Ф-300 с тягой 5740 кг, новую хвостовую часть с оперением, опущенным к оси фюзеляжа, воздухозаборник с тонкой кромкой и 2-х скачковым управляемым конусом, серийный тормозной парашют, прицел АСП-5Н с визиром СИВ-52, радиокомпас АРК-54И, кислородное оборудование ККО-3, две пушки НР-30, доработали крылья для установки держателей БД3-58-21. Самолет передан на заводские испытания 26 августа 1958 г. Испытания проводил летчик-испытатель К.К. Коккинаки. В дальнейшем на Е-6/2 проходила испытания консольная установка ракет К-13.


Е-6/3 отправлен на заводские испытания 20 ноября 1958 г. Для сохранения устойчивой работы воздухозаборника при дросселировании двигателя в полете с числом М более 1,5 установлены противопомпажные управляемые створки перепуска воздуха в атмосферу.


В 1959 г. самолеты Е-6/2 и Е-6/3 проходили совместные государственные летные испытания, которые закончились в декабре. Самолет МиГ-21Ф строился серийно, на Горьковском авиазаводе, построено 79 экземпляров.


Префект посетил заводской музей.


10 июня префект Северного административного округа города Москвы Владислав Базанчук посетил музей истории производственного комплекса №2.


За те полчаса, проведённые в музее, гостю была поведана вся 120-летняя история завода: от производства велосипедов «Дукс» до нашего времени. Примечательно, что префекта сопровождал генеральный директор РСК «МиГ» Сергей Коротков, который так же принял участие в рассказе про историю нашего предприятия.


В завершении встречи Владислав Базанчук оставил запись в музейной книге отзывов, в которой он, в частности, написал: Впечатляет! История предприятия – это история нашей великой и могучей страны!


Автор: Алексей Николаев
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Валерию Агееву
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-21
Компании
МиГ РСК

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