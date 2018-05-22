Военные связисты подвели итоги второй Военно-технической конференции
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Комплекс учебно-тренировочных средств связи (КУТС) для подготовки военных связистов.
Источник: ОАО "Объединенная приборостроительная корпорация"
ЦАМТО, 22 мая. В работе конференции приняли участие представители: центральных органов военного управления, военных округов, Северного флота, научно-исследовательских организаций Минобороны России, предприятий ОПК, Российской академии наук, а также ВУЗов России.
Конференция проходила в формате открытой площадки, на которой военные ученые, профессорско-преподавательский состав ВУЗов Минобороны России, конструкторы и представителями научно-исследовательских организаций Минобороны России смогли обменяться опытом и мнениями по актуальным вопросам.
Всего было рассмотрено 68 докладов и проведено 3 "круглых стола" по наиболее важным на сегодняшний день, а также требующим оперативного решения задачам, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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22.05.2018
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