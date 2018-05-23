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Побережье накроют непроницаемым куполом

23.05.2018 Известия.ru 969 2
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Море. Архивное фото
Море. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Минобороны приступило к созданию сплошного радарного поля для контроля надводной обстановки

Минобороны в массовом порядке закупает специальные береговые радиолокационные станции (РЛС) "Буссоль-С". Эти радары способны отслеживать все плавучие объекты на расстоянии до 40 км. В 2018 году РЛС установят в Мурманске и Кронштадте, в 2019-м — на Тихом океане и в Крыму. В будущем такие станции позволят создать сплошное радарное поле вдоль морских границ России. Эксперты считают контроль надводной обстановки около берега важным элементом безопасности баз и других стратегических объектов флота.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, в 2018 году ведомством будут закуплены стационарные береговые радиолокационные станции МР-232 "Буссоль-С" для контроля надводной обстановки вдоль побережья Баренцева и Балтийского морей. В следующем году аналогичные РЛС будут приобретены для прикрытия побережья Японского и Черного морей, еще один комплект оборудования будет установлен на Командорских островах (вблизи Петропавловка-Камчатского).

Станция МР-232 "Буссоль-С" используется для непрерывного контроля надводной обстановки. РЛС работает в любых погодных условиях. Она оборудована системой защиты от пассивных и активных помех, которые создаются средствами радиоэлектронной борьбы.

РЛС способна в автоматическом режиме сопровождать до 50 целей. Система с высокой точностью определяет их координаты и параметры движения. Вся информация анализируется и в режиме реального времени передается на центральный командный пункт. Если неизвестный объект входит в охраняемую зону, станция немедленно информирует об этом оператора. Данные о радиолокационной обстановке документируются и заносятся в защищенное электронное хранилище. В дальнейшем их можно использовать в качестве юридического доказательства нарушения государственной границы.

Несколько радиолокационных постов, установленных на расстоянии друг от друга, позволяют создать сплошную зону контроля. Например, две станции "просматривают" до 110 км побережья. Дальность действия РЛС — до 40 км, что позволяет полностью отслеживать обстановку не только в собственных территориальных водах, но и на подходах к ним.

Создание сети береговых РЛС позволит взять под надежный контроль обстановку вдоль ключевых участков побережья РФ и исключить внезапные атаки или диверсии против баз флота и других важных объектов, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В составе ВМФ есть радиотехническая служба, которая отслеживает обстановку в прибрежных акваториях и на самом побережье, — рассказал "Известиям" Дмитрий Болтенков. — Они используют РЛС советских времен, которые не отвечают всем современным требованиям. К тому же для их обслуживания требуются достаточно большие расчеты. Новые станции заменят устаревшие, помогут сократить расходы на обслуживание аванпостов в отдаленных районах. Например, на берегах Охотского моря.

По словам эксперта, в настоящее время во всех войнах широко применяются разведывательно-диверсионные группы. Для успешного противодействия важно вовремя обнаружить средства их доставки на подступах к важным стратегическим объектам.

— Поэтому станции контроля надводной обстановки в первую очередь размещаются в местах стоянки военных кораблей и подводных лодок, — пояснил Дмитрий Болтенков. — В новой технике особо нуждаются на Черном море.

В 2017 году министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что впервые по периметру границы России создано сплошное радиолокационное поле для защиты от ядерного удара. Для этого были построены три новых РЛС "Воронеж" в Омске, Барнауле и Енисейске, модернизированы три действующие станции в Барановичах, Мурманске и Печоре. Это позволило создать систему предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и для всех типов траекторий полета баллистических ракет. Следующим этапом должно стать создания сплошного радиолокационного поля для контроля надводной обстановки вдоль морского побережья.


Александр Круглов, Богдан Степовой, Николай Сурков
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RO
Kangaba
206
№1
23.05.2018 11:38
И для чего он "непроницаем"?
0
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RU
beka1
1580
№2
23.05.2018 12:53
Цитата, q
И для чего он "непроницаем"?
Для ,,дредноутов,, Порошенко!
+1
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