Песков ушел от ответа на вопрос, обсуждали ли Путин и Моди поставки С-400
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время морской прогулки на судне. 21 мая 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, обсуждали ли президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди возможную поставку Индии российских комплексов С-400.
"Тема военно-технического сотрудничества фигурировала на повестке дня вчерашних переговоров", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, поднимался ли в ходе переговоров Путина и Моди вопрос о поставках Индии комплексов С-400.
На просьбу ответить подробнее, Песков сказал, что не может дать конкретику.
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22.05.2018
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