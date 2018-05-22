Песков ушел от ответа на вопрос, обсуждали ли Путин и Моди поставки С-400



Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время морской прогулки на судне. 21 мая 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время морской прогулки на судне. 21 мая 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, обсуждали ли президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди возможную поставку Индии российских комплексов С-400.

"Тема военно-технического сотрудничества фигурировала на повестке дня вчерашних переговоров", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, поднимался ли в ходе переговоров Путина и Моди вопрос о поставках Индии комплексов С-400.

На просьбу ответить подробнее, Песков сказал, что не может дать конкретику.