Песков призвал верить Путину в вопросе испытаний российских ракет
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американского телеканала CNBC о якобы неудачных испытаниях новых российских ракет.
Он посоветовал слушать президента России Владимира Путина и верить ему.
Накануне телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки, сообщил, что все проведенные в период с ноября 2017 по февраль 2018 года испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой якобы закончились неудачей.
В частности утверждалось, что в ходе испытаний ядерная силовая установка не запустилась. В то же время канал сообщил, что другая российская разработка - сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой, проходит испытания успешно, и США перед ней безоружны.
Как заявил депутат Александр Шерин, неудачи - неотъемлемая часть испытаний и работы по созданию вооружений. По его словам, главное, чтобы срабатывало то, что взято на боевое дежурство, "а оно срабатывать будет".
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22.05.2018
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