Новая база Каспийской флотилии даст Дагестану рабочие места, налоги и морской вуз

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Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС ВМФ РФ.Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Первый этап строительства на территории базирования кораблей завершится в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Перевод Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск и строительство новой военно-морской базы позволят создать в регионе тысячи новых рабочих мест, обеспечат заказами ряд действующих предприятий республики, а также откроют новые перспективы для дагестанской молодежи, считают опрошенные ТАСС представители местной власти. При этом, по мнению экспертов, решение о строительстве в Дагестане военно-морского порта позволит укрепить позиции России во всем каспийском регионе.

В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. До этого в Минобороны сообщили, что первый этап строительства на этой территории мест базирования кораблей флотилии завершится в 2019 году.

Новый микрорайон в моногороде

В Каспийске уже начата работа по подготовке инфраструктуры, в частности, определяется место для строительства штаба флотилии, подготовлен проект планировки микрорайона, в котором планируется разместить военнослужащих и их семьи, сообщил ТАСС мэр города Магомед Абдуллаев.

"Это будет отдельный микрорайон…, в котором будет определенное количество квартир, отвечающих требованием Минобороны РФ по площади, отделке и так далее. В целом обеспеченность города инфраструктурой увеличится на 20% — это дополнительные школы, детские сады, медицинские и торговые центры", — сказал Абдуллаев.

По его словам, для Каспийска, сегодня имеющего статус моногорода, проект строительства базы ВМФ и сопутствующей инфраструктуры, прежде всего — означает создание новых рабочих мест. "Только на этапе подготовки инфраструктуры, я думаю, это будет 2-3 тыс. новых рабочих мест, что очень важно для города. Это дополнительные налоги, которые будут давать в том числе эти новые рабочие места, и которые будут зачисляться в местный бюджет", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что военно-морская тематика близка Каспийску, кроме того, "это 100% гарантия того, что все это будет работать, что люди будут обеспечены рабочими местами, а город — инфраструктурой".

Новые предприятия и заказы для "оборонки"

Перевод Каспийской флотилии в Дагестан станет дополнительным импульсом и для экономического развития территории, уверен Абдуллаев. "Появятся новые предприятия. В дальнейшем рассматривается кораблестроение, кроме того, вокруг крупных предприятий будут возникать небольшие, это подтянет за собой и малый бизнес", — сказал собеседник ТАСС.

Новые перспективы открываются и перед дагестанскими заводами, традиционно ориентированными на выпуск продукции военно-промышленного назначения, в частности, расположенным в Каспийске "Дагдизелем". В частности, как сообщил ТАСС представитель предприятия, на заводе планируется построить дополнительные судоремонтные мощности, при реализации проекта может быть создано около тысячи новых рабочих мест.

По мнению доктора экономических наук, профессора Зейдулы Юзбекова (в 1990-е возглавлял Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН и Госкомимущество Дагестана, был зампредседателя Совета министров Дагестана — прим. ТАСС), базирование Каспийской флотилии в Дагестане позволит обеспечить "Дагдизель" и другие военно-промышленные предприятия республики дополнительными заказами.

"В Дагестане очень хорошо работали военные заводы, и самым крупным из них был "Дагдизель". Он и сегодня сохраняет хороший потенциал, специалистов. Сейчас у них есть некоторые заказы…, но это небольшие объемы, которые не оказывают заметного влияния на структуру ВРП. С созданием базы количество этих заказов увеличится, будет развитие", — сказал Юзбеков ТАСС.

Кроме того, по его мнению, получит развитие вся территория вокруг Каспийска и Махачкалы. "Сегодня она очень слабо освоена, хотя это богатейшие, особо ценные земли. Сейчас большая их часть находится в долгосрочной аренде у местных предпринимателей, но на них практически ничего не делается, а их нужно осваивать по-государственному", — сказал эксперт.

Укрепиться на Каспии

Каспийск — наиболее подходящее место для размещения базы Каспийской флотилии, считает врио заместителя председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров. "Здесь вода не замерзает, но основное здесь — это сокращение времени выхода и готовности кораблей, полного развертывания флотилии, на 5-6 часов. Кроме того, личный состав флотилии здесь будет находиться компактно, для этого будет построено или даже закуплено необходимое количество жилья", — сказал он ТАСС.

С ним согласен и профессор Юзбеков. "Там есть портовые углубления, есть возможности строительства крупных сооружений. Если в Махачкале будет торговый порт, а в Каспийске военный — это очень хорошо, сильно отделять друг от друга военные и торговые интересы не стоит, они будут друг друга только дополнять… Россия должна иметь на Каспии и торговый, и военный порт, особенно с учетом событий, происходящих на Ближнем Востоке. И это — самая выгодная территория", — отметил эксперт.

По его словам, сегодня к Каспийскому морю проявляют интерес многие государства, и задача России — "укрепиться на Каспии". "Строительство такого объекта весьма перспективно для стратегического развития России в будущем, он имеет большое экономико-политическое значение", — добавил собеседник агентства.

Доктор философских наук, профессор Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), кавказовед Игорь Добаев также считает решение о передислокации флотилии "позитивным" с точки зрения военно-политических интересов России на Каспии. Он также отметил, что создание базы ВМФ в Дагестане подтолкнет развитие города Каспийска и послужит дальнейшему укреплению связей республики с федеральным центром.

Воспитать отличных моряков

Ранее врио заместителя председателя правительства региона Рамазан Джафаров рассказал, что с переводом Каспийской флотилии в Дагестане появится основа для создания военно-морского вуза, который может привлечь молодежь не только республики, но и всего Северного Кавказа. По его мнению, это решение говорит о том, что сегодня Дагестан — безопасный регион и в дальнейшем станет еще более безопасным.

Джафаров также отметил, что со строительством новой базы ВМФ связаны дополнительные возможности для республики. "Это трудоустройство местных гражданских лиц, строительство школ, детских садов, а также возможное открытие военного училища, куда смогут поступать как местные молодые ребята, так и представители других регионов", — пояснил Джафаров.

По мнению профессора Добаева, перспектива создания военно-морского вуза в Дагестане вполне реальна.

"Среди дагестанцев достаточное количество людей, ставших отличными моряками, которые прославили нашу страну", — сказал эксперт.

Однако для реализации такого проекта необходимо будет привлекать преподавательские кадры из других регионов. "Преподавательскими кадрами, конечно, должен будет поделиться центр, наши ведущие морские учебные заведения. Для таких проектов одних национальных кадров всегда будет недостаточно, здесь должен быть интернационал", — резюмировал Добаев.