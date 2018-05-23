Количество обучающихся в России узбекских военных можно увеличить в разы - Шойгу
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Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.
Источник: ru.sputniknews-uz.com
Ташкент. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Россия готова обучать гораздо больше военных из Узбекистана, а также направить преподавателей в республику для подготовки специалистов в связи с распространением угрозы международного терроризма, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на переговорах в Ташкенте со своим узбекским коллегой Адбусаломом Азизовым.
По словам С.Шойгу, в связи с нестабильной обстановкой в Афганистане, существует угроза перехода террористов из Сирии в эту страну, а через нее в государства Центральной Азии.
Он подчеркнул, что в связи с этим необходимо тщательно готовить военных специалистов, которые в случае необходимости могли бы встать на защиту интересов национальной безопасности.
"Мы готовы и дальше не только делиться нашим опытом, но и готовить специалистов. Именно поэтому то количество военных специалистов, которые сегодня учатся в наших учебных заведениях в России... предполагаем увеличить не на проценты, а в разы", - сказал С.Шойгу.
По словам российского министра, узбекские военные специалисты приобретают в России хорошие, добротные знания, полученные результате операций, в том числе в Сирии. "В этом есть необходимость, в этом есть потребность. Помимо этого готовы рассмотреть и варианты направления преподавателей сюда", - сообщил глава Минобороны РФ.
"Также считаем важной и подготовку отдельного плана, я имею в виду программу, которую, надеюсь, сможем с вами рассмотреть во время Международного военно-технического форума "Армия-2018", который пройдет у нас в августе, и в процессе которого мы с вами можем провести заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству", - добавил российский министр.
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22.05.2018
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