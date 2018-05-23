Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Количество обучающихся в России узбекских военных можно увеличить в разы - Шойгу

23.05.2018 Интерфакс-АВН 613 1
0
Понравилась новость?
 +1
ВС Узбекистана
Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.
Источник: ru.sputniknews-uz.com

Ташкент. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Россия готова обучать гораздо больше военных из Узбекистана, а также направить преподавателей в республику для подготовки специалистов в связи с распространением угрозы международного терроризма, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на переговорах в Ташкенте со своим узбекским коллегой Адбусаломом Азизовым.

По словам С.Шойгу, в связи с нестабильной обстановкой в Афганистане, существует угроза перехода террористов из Сирии в эту страну, а через нее в государства Центральной Азии.

Он подчеркнул, что в связи с этим необходимо тщательно готовить военных специалистов, которые в случае необходимости могли бы встать на защиту интересов национальной безопасности.

"Мы готовы и дальше не только делиться нашим опытом, но и готовить специалистов. Именно поэтому то количество военных специалистов, которые сегодня учатся в наших учебных заведениях в России... предполагаем увеличить не на проценты, а в разы", - сказал С.Шойгу.

По словам российского министра, узбекские военные специалисты приобретают в России хорошие, добротные знания, полученные результате операций, в том числе в Сирии. "В этом есть необходимость, в этом есть потребность. Помимо этого готовы рассмотреть и варианты направления преподавателей сюда", - сообщил глава Минобороны РФ.

"Также считаем важной и подготовку отдельного плана, я имею в виду программу, которую, надеюсь, сможем с вами рассмотреть во время Международного военно-технического форума "Армия-2018", который пройдет у нас в августе, и в процессе которого мы с вами можем провести заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству", - добавил российский министр.
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
2130
№1
23.05.2018 18:25
Пусть лучше узбеки учатся у нас, а не в США.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 22:58
  • 24
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 23.05 22:06
  • 40
Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"
  • 23.05 21:50
  • 9
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57
  • 23.05 21:31
  • 7
Найден способ снижения втрое трудоемкости производства "Ангары"
  • 23.05 21:19
  • 1
Сирия выпустила сто ракет по израильским самолетам
  • 23.05 21:16
  • 1
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 23.05 20:48
  • 10
"Юрий Долгорукий" запустил четыре "Булавы" по полигону на Камчатке
  • 23.05 20:35
  • 16
Кто заменит Warthog? Бывшие офицеры ВВС полагают, что сверхлегкий штурмовик.
  • 23.05 19:12
  • 15
Более десяти образцов. На базе БМД-4М создадут новые боевые машины
  • 23.05 18:38
  • 6
Французский поцелуй авиапрома
  • 23.05 18:25
  • 1
Количество обучающихся в России узбекских военных можно увеличить в разы - Шойгу
  • 23.05 17:54
  • 64
Дурные предчувствия
  • 23.05 17:48
  • 14
Первый плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в Мурманск
  • 23.05 17:07
  • 6
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 23.05 16:53
  • 15
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
другие обсуждаемые темы