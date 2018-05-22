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В России создадут одну из крупнейших в мире сетей высокоточной навигации

22.05.2018 АО «Российские космические системы» 91 0
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НСВП
Национальную сеть высокоточного позиционирования - НСВП.
Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представил нового оператора высокоточной навигации – Национальную сеть высокоточного позиционирования (НСВП) на презентации Госкорпорации «РОСКОСМОС» «Современные космические сервисы». Российская сеть станет одной из крупнейших в мире наряду с такими глобальными лидерами как Sapos, OmniStar, Starfire (Navcom).


Национальная сеть высокоточной навигации – проект РКС по интеграции действующих на территории России корректирующих станций в единую сеть с оптимизированной топологией, единым планом развития и соответствующей нормативно-правовой базой; проект реализуется по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина.


РКС уже провел организационную работу по объединению станций в единую сеть и создал компанию-оператора НСВП. Новая структура в составе холдинга РКС будет способствовать распространению услуг высокоточной навигации на основе системы ГЛОНАСС.


Замгендиректора РКС по работам в области прогнозного аэрокосмического мониторинга Анатолий ПЕРМИНОВ: «Сегодня мы уже выполнили ряд ключевых этапов в реализации проекта: провели организационную работу с владельцами станций коррекции, подготовили единые стандарты, создали реестры и систему мониторинга работы станций в режиме реального времени. В ближайшем будущем мы планируем наладить систему производства и дистрибуции оборудования и запустить портал для потребителей услуг – современную рабочую среду для крупных корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей».


НСВП позволяет многократно – до сантиметров – увеличить точность спутниковой навигации. Она предоставит региональным администрациям и местным операторам действенный инструмент для повышения экономической эффективности геодезического и картографического обеспечения, кадастровой съемки, управления земельным комплексом, объектами капитального строительства и транспортом.


Объединение в общую сеть около 800 корректирующих станций различных операторов, уже действующих сегодня в стране, сделает Россию мировым лидером по точности навигации. Сегодня в проекте НСВП задействовано более 240 дифференциальных геодезических станций. НСВП уже работает в Московской, Владимирской, Новосибирской, Тульской, Ярославской, Липецкой, Вологодской, Курской и Тюменской областях, в Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Татарстане и Крыму. Достигнута договоренность об участии в проекте ОАО «РЖД» как крупного собственника сетей дифференциальных геодезических станций и потребителя услуг высокоточного позиционирования.


В августе 2015 года в рамках XII Международного авиакосмического салона были подписаны соглашения между РКС и правительствами Ярославской и Омской областей о развитии сотрудничества в сфере использования наземной инфраструктуры НСВП на базе дифференциальных геодезических станций. Там же «Российские космические системы» и Росреестр подписали соглашение о сотрудничестве в создании и использовании национальной сети.


В конце прошлого года РКС, НП «ОСВСП» и Правительство Новосибирской области договорились о сотрудничестве в проекте построения и развития сегмента НСВП на базе расположенных в регионе 36 спутниковых станций. Тогда же было объявлено о начале сотрудничества между РКС и ОАО «Роскартография» в области создания и развития наземной инфраструктуры НСВП.
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
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Страны
Россия
Компании
РЖД
РКC
Роскосмос
Персоны
Перминов Анатолий
Проекты
ГЛОНАСС

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