Американцев призвали не волноваться из-за "неудачных" испытаний ракет в РФ
|
|
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Неудачи являются неотъемлемой частью испытаний и вообще работы по созданию вооружений - главное, чтобы срабатывало то, что взято на боевое дежурство, а оно срабатывать будет, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя якобы неудачные запуски российских ракет с ядерной энергоустановкой.
Телеканал CNBC со ссылкой на знакомые с докладом американской разведки источники заявил, что все проведенные испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, проведенные с ноября 2017 по февраль 2018 года, были неудачными. Одновременно канал сообщает, что другая российская разработка, сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой, проходит испытания успешно, и США на данный момент перед ней безоружны.
"Для того испытания и проводятся, чтобы они были неудачными, а потом в эти неудачные испытания вносить коррективы. И они были бы удачные. Во всем мире испытывают ракеты, и они с первого раза никуда не летят. Поэтому я вообще в этом не вижу никакой трагедии", - сказал Шерин.
Он также напомнил, что ранее Британия также пыталась производить запуски, которые оказались неудачными.
"Самое главное, чтобы те виды вооружений, которые уже в эксплуатацию встали, на боевое дежурство, чтобы они срабатывали. А они срабатывать будут. Пусть американцы не волнуются", - добавил депутат.
|
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.05.2018 Провал российских ракетных запусков: правда или вымысел СМИ
23.05.2018 Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
23.05.2018 Андрей Никипелов: АЭМ готовится к конвейерному выпуску оборудования АЭС
23.05.2018 CNBC: четыре испытания российской ракеты с ядерной установкой завершились неудачно
22.05.2018 Курчатовский институт готовится к пуску гибридного токамака Т-15МД
22.05.2018 Все ниже и ниже
21.05.2018 Росатом разработает для военных тяжелометаллические реакторы
21.05.2018 Шойгу держит оборону