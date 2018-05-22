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Бангладеш приобретает два военно-транспортных самолета С-130J в Великобритании

23.05.2018 bmpd.livejournal.com 341 0
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Как сообщил журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Gareth Jennings "Bangladesh procurement of surplus UK C-130Js confirmed with support deal" , правительство Бангладеш приобрело два средних военно-транспортных самолета Lockheed Martin C-130J Super Hercules американского производства из состава Королевских ВВС Великобритании. Закупка в рамках межправительственного соглашения ранее не раскрывалась, но о ней стало известно из информации британской группы Marshall Aerospace and Defence Group о заключении ею 10 мая 2018 года контракта на долгосрочную техническую поддержку этих двух самолетов в составе ВВС Бангладеш, после чего приобретение двух бывших британских самолетов C-130J подтвердил представитель ВВС Банглдадеш в Дакке.

Военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J Super Hercules (Hercules C.Mk 4) (британский военный номер ZH880) из состава 47-й эскадрильи Королевских ВВС Великобритании в юбилейной окраске в честь 100-летия эскадрильи. Брайз-Нортон, 02.07.2016 (с) ВВС Великобритании

Marshall Aerospace and Defence Group в рамках контракта должна также оснастить оба самолета быстромонтируемыми модулями для медицинской эвакуации.

Сейчас ВВС Бангладеш располагают четырьмя старыми самолетами Lockheed C-130В Hercules, полученными с хранения ВВС США в 2001 году.

ВВС Великобритании до последнего времени располагали десятью самолетами С-130J (британское обозначение Hercules C.Mk 4) и 14 самолетами C-130J-30 (Hercules C.Mk 5) с удлиненным фюзеляжем. Изначально планировалась замена всех этих самолетов новыми самолетами Airbus A400M Atlas, однако в изданном в 2015 году британском правительственном "Стратегическом обзоре обороны и безопасности" (Strategic Defence and Security Review of 2015) было объявлено о решении сохранить 14 самолетов С-130J-30 в эксплуататации, и списать только десять самолетов С-130J. В результате все десять британских С-130J выставлены на продажу. Помимо приобретения двух этих самолетов Бангладеш, ранее два самолета приобрел Бахрейн, и один - ВМС США (для использования в качестве самолета сопровождения демонстрационно-пилотажной группы Blue Angels). Интерес к остальным С-130J проявляют еще несколько стран, включая Францию и Шри-Ланку.
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Бангладеш
Бахрейн
Великобритания
США
Франция
Шри-Ланка
Продукция
A400M
C-130
Компании
Airbus
Lockheed-Martin
Проекты
Медицина

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