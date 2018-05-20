"Вертолеты России" увеличат производство



Учебный вертолет «Ансат-У».

Источник: http://rus-helicopters.com Учебный вертолет «Ансат-У».Источник: http://rus-helicopters.com

Производственные показатели, HeliRussia, Вертолеты России

B 2018 г. "Вертолеты России" планируют поставить порядка 220 винтокрылых машин, сообщил накануне московской выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2018 глава холдинга Андрей Богинский. Это чуть больше, чем за 2017 г., по итогам которого в общей сложности было поставлено 214 вертолетов. При этом, по словам Богинского, выручка компании составила 229 млрд руб., а чистая прибыль — около 27 млрд руб. Таким образом, все ожидания по основным финансовым показателям холдинга были исполнены.

Топ-менеджер также отметил, что структура поставок вертолетов в течение последних трех лет претерпевает изменения: уменьшаются поставки военных машин и, соответственно, увеличивается доля гражданской продукции. До конца года для нужд российских и иностранных военных заводами холдинга будет выпущено около 80 ВС — менее половины от общего объема. При этом планируется произвести в общей сложности порядка 45 новых легких вертолетов "Ансат".

Для увеличения доли гражданской продукции "Вертолеты России" работают над ростом продаж вертолетов российским и зарубежным эксплуатантам при плотном взаимодействии с Росавиацией. Общий объем портфеля заказов холдинга превышает 500 машин.

Евгения Коляда