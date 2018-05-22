Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новый антирадиационный жилет проверят в рамках первой миссии к Луне

22.05.2018 hi-news.ru 513 1
0
Понравилась новость?
 0
AstroRad
Антирадиационный жилет AstroRad.
Источник: hi-news.ru

Американское аэрокосмическое агентство NASA и Израильское космическое агентство (ISA) подписали соглашение на проведение испытаний нового антирадиационного жилета AstroRad в рамках первой миссии к Луне Exploration Mission-1 (EM-1), которая будет осуществляться с помощью новой ракеты-носителя NASA Space Launch System (SLS).


AstroRad – это уже второй продукт американо-израильской компании StemRad после StemRad 360 Gamma – первого в мире носимого щита, обеспечивающего значительную защиту от гамма-излучения, сообщает портал Space.com.


Компания StemRad базируется в Тель-Авиве и сотрудничает с одним из основных подрядчиков NASA, компанией Lockheed Martin, занимающейся разработкой пилотируемого космического корабля Orion. Его-то и планируется отправить к Луне на ракете SLS в рамках трехнедельной миссии в конце 2019 – начале 2020 года.


Большую угрозу для космических миссий по исследованию дальнего космоса представляет космическая радиация. Решить данную проблему в будущем поможет жилет AstroRad, считают его разработчики. В рамках испытательной миссии EM-1 на борту космического корабля Orion будут находиться два манекена (созданных Германским центром авиации и космонавтики), к каждому из которых будут подключены тысячи различных радиационных сенсоров и датчиков. Один из манекенов планируется облачить в жилет AstroRad, второй будет без него.


Хотя капсула Orion в рамках относительно короткой миссии EM-1 на пути к Луне вряд ли столкнется с мощным солнечным ветром, аппарат пройдет через радиационные пояса Ван Аллена – зоны энергетически заряженных частиц, формирующихся под воздействием солнечного ветра. По словам разработчиков жилета, это станет отличным испытанием для их нового продукта.


Если тесты окажутся успешными, то AstroRad можно будет начать использовать в рамках пилотируемых миссий в дальний космос. Кроме того, в 2018 году планируется проверка жилета на борту Международной космической станции. В рамках этой миссии разработчики хотят проверить его эргономику в условиях микрогравитации.


Николай Хижняк
16.05.2018
Права на данный материал
принадлежат hi-news.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
США
Продукция
Orion КК
Компании
Lockheed-Martin
NASA
Проекты
2020-й год
SLS
Луна
МКС
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17020
№1
22.05.2018 10:22
Воздействие оказывается на гениталии, так что разве для дам и костный мозг, а он в ногах. У меня были знакомые умершие из-за ОЛБ от проблем как раз с кровью.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 17:31
  • 2
Армения получит российские зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", утверждает REGNUM
  • 22.05 17:31
  • 13
Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"
  • 22.05 17:13
  • 5
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получат на вооружение новейшие модернизированные СГ "Мста-СМ2"
  • 22.05 15:55
  • 593
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.05 15:53
  • 54
Дурные предчувствия
  • 22.05 15:28
  • 4
Кто заменит Warthog? Бывшие офицеры ВВС полагают, что сверхлегкий штурмовик.
  • 22.05 15:11
  • 3
Генерал Бридлав: Россия подает НАТО четкий сигнал
  • 22.05 14:30
  • 5
Радар Су-30 засек китайский самолет-невидимку
  • 22.05 14:30
  • 1
Образец самолета Ил-112В прошел испытания на герметичность
  • 22.05 14:26
  • 2
Сирия может найти замену С-300 в Иране, КНДР или Китае
  • 22.05 14:15
  • 7
Россия отказалась от новейших подлодок "Борей-Б"
  • 22.05 14:14
  • 4
Найден способ снижения втрое трудоемкости производства "Ангары"
  • 22.05 14:12
  • 1492
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.05 14:10
  • 76
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 22.05 13:56
  • 28
Вакансия для Берии
другие обсуждаемые темы