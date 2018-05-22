Новый антирадиационный жилет проверят в рамках первой миссии к Луне



Антирадиационный жилет AstroRad.

Источник: hi-news.ru Антирадиационный жилет AstroRad.Источник: hi-news.ru

Американское аэрокосмическое агентство NASA и Израильское космическое агентство (ISA) подписали соглашение на проведение испытаний нового антирадиационного жилета AstroRad в рамках первой миссии к Луне Exploration Mission-1 (EM-1), которая будет осуществляться с помощью новой ракеты-носителя NASA Space Launch System (SLS).

AstroRad – это уже второй продукт американо-израильской компании StemRad после StemRad 360 Gamma – первого в мире носимого щита, обеспечивающего значительную защиту от гамма-излучения, сообщает портал Space.com.

Компания StemRad базируется в Тель-Авиве и сотрудничает с одним из основных подрядчиков NASA, компанией Lockheed Martin, занимающейся разработкой пилотируемого космического корабля Orion. Его-то и планируется отправить к Луне на ракете SLS в рамках трехнедельной миссии в конце 2019 – начале 2020 года.

Большую угрозу для космических миссий по исследованию дальнего космоса представляет космическая радиация. Решить данную проблему в будущем поможет жилет AstroRad, считают его разработчики. В рамках испытательной миссии EM-1 на борту космического корабля Orion будут находиться два манекена (созданных Германским центром авиации и космонавтики), к каждому из которых будут подключены тысячи различных радиационных сенсоров и датчиков. Один из манекенов планируется облачить в жилет AstroRad, второй будет без него.

Хотя капсула Orion в рамках относительно короткой миссии EM-1 на пути к Луне вряд ли столкнется с мощным солнечным ветром, аппарат пройдет через радиационные пояса Ван Аллена – зоны энергетически заряженных частиц, формирующихся под воздействием солнечного ветра. По словам разработчиков жилета, это станет отличным испытанием для их нового продукта.

Если тесты окажутся успешными, то AstroRad можно будет начать использовать в рамках пилотируемых миссий в дальний космос. Кроме того, в 2018 году планируется проверка жилета на борту Международной космической станции. В рамках этой миссии разработчики хотят проверить его эргономику в условиях микрогравитации.

Николай Хижняк