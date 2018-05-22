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Найден способ снижения втрое трудоемкости производства "Ангары"

22.05.2018 Деловая газета "Взгляд" 874 4
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Сборка корпуса УРМ в цехе ГКНПЦ
Сборка корпуса УРМ в цехе ГКНПЦ.
Источник: http://www.khrunichev.ru/

Космический центр им. Хруничева разработал методы снижения трудоемкости производства ракет семейства "Ангара" в три раза, а ракет "Протон" – на 30%.

"Проведение мероприятий по снижению себестоимости производства семейства ракет-носителей "Ангара" и ракет-носителей "Протон-М", в том числе разработан комплекс мероприятий (технологические и конструкторские), позволяющие снизить трудоемкость по ракетам-носителям "Протон" на 30%, а по ракетам-носителям "Ангара" – в три раза", – говорится в отчете, передает РИА "Новости".

В документе также указано, что центр Хруничева в 2017 году получил чистый убыток в размере более свыше 23 млрд рублей по сравнению с прибылью в 2016 году в размере 1,8 млрд рублей.

В собственности предприятия есть земельные участки общей стоимостью в 28 млрд 743 млн 78 тыс. рублей. Также в отчете сказано, что в 2017 году численность персонала предприятия составляла 25 тыс. 83 сотрудника. В 2016 году на предприятии работали 27 тыс.514 человек, в 2015 году – 30 тыс. 288 человек.

Согласно действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы, себестоимость изготовления ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" составляет 3,5 млрд рублей (в ценах 2015 года). Стоимость легкой версии "Ангара-А1.2" определена в 1,3 млрд рублей. Себестоимость производства ракеты "Протон-М" в ценах 2017 года программой установлена в 1,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что центр им. Хруничева запросил дополнительное финансирование в размере более 30 млрд рублей на оздоровление производства. На обслуживание банковских кредитов предприятие ежегодно тратит по 4,5 млрд рублей. Центр планирует продать находящейся в собственности участок земли в Филевской пойме в центре Москвы для покрытия убытков.

В марте центр Хруничева приступил к изготовлению первой ракеты-носителя "Ангара-А5" тяжелого класса для проведения запланированного на 2021 год пуска с космодрома Восточный.
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
Восточный Космодром

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
kladbische
76
№1
22.05.2018 11:23
Земледельцы блин! Интересно на чём они собираются экономить? Неужели роботов сделали, которые рутину вместо людей будут делать?
+4
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RU
ID: 3396
454
№2
22.05.2018 11:31
kladbische
Всё оказалось проще - "Центр планирует продать находящейся в собственности участок земли в Филевской пойме в центре Москвы для покрытия убытков."
+1
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US
forumow
4795
№3
22.05.2018 12:53
Цитата, ID: 3396 сообщ. №2
Всё оказалось проще -
Про это "проще" известо уже года четые как. "Воз и ныне там..." Всё продают...
0
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RU
Виктор Алексеевич
2004
№4
22.05.2018 14:14
Цитата, q
разработан комплекс мероприятий (технологические и конструкторские), позволяющие снизить трудоемкость по ракетам-носителям "Протон" на 30%, а по ракетам-носителям "Ангара" – в три раза",
И спланирован переезд производства из Москвы в Омск. А сколько специалистов-москвичей поедет в Омск? Правильно, полтора человека. А тогда сколько на новом месте потребуется времени на подготовку местных кадров?!
+2
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