Бронированный "Айболит" с тепловизором поможет раненым бойцам
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Плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ во время стратегических командно-штабных учений Центр-2015 в Астраханской области.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
В Казахстане на базе многоцелевого легкого бронированного тягача МТ-ЛБ разработан медицинский транспортер-эвакуатор БМТЭ.
Бронированный медицинский транспортер-эвакуатор с тепловизором.
Фото: https://t.co/saCA4Pp3gR pic.twitter.com/FFBLhKL2BI— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 21 мая 2018 г.
Специальная гусеничная машина должна заниматься розыском раненых бойцов на поле боя. Для эффективного выполнения этой задачи на технике установлен тепловизионный прибор, который улучшает возможности обнаружения не только ночью, но и днем. Кроме этого, для повышения эффективности действий в темное время суток также имеется мощный прожектор видимого света. Все это позволяет сократить процесс эвакуации.
Транспортер-эвакуатор оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать первую неотложную помощь.
БМТЭ создан специалистами "811 авторемонтного завода - Казахстан инжиниринг", его обещают продемонстрировать на V Международной выставке вооружения и военной техники KADEX-2018.
Даная разработка - не первая попытка конструкторов из Казахстана создать новые варианты бронемашин на базе МТ-ЛБ. Так, в этой стране были защищены патенты по установке на данные тягачи башен от 120-мм самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С", пакетов 122-мм реактивных систем залпового огня ВДВ "Град-В", а также зенитных 23-мм установок ЗУ-23-2 и 82-мм минометов 2Б9 "Василек". К сожалению, все перечисленные варианты не нашли своего воплощения в металле.
Десять лет назад при помощи израильских специалистов на этой же базе был создан самоходный вариант 120-мм миномета 2Б11, получивший название "Айбат". Однако выявленные в ходе эксплуатации недостатки не позволили этой системе получить широкое распространение в войсках.
Алексей Моисеев
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21.05.2018
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Владислав
17020
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№1
22.05.2018 10:18
+ Мотолыга имеет какую-то проходимость, хотя и хуже чем у лучших гражданских вездеходов и тем более ДТ-30П
+ их много.
- С бронированием не всё так радужно, схема бронирования мало шансов экипажу оставляет Сверху даже лёгкие высокоскоростные (750м/с и более) осколки массой несколько грамм пройдут. Борта не защищают от современных пуль НАТО 7,62х51, имеющие до 15мм пробития на 300м к нормали.
+ Несколько скрашивало то что низкий силуэт.
- Но для дронов...
Мишень это. Впрочем человек малоэффективен в войне против роёных дронов, может разве героически убить 1-2 робота ценой как его недельная з/п и помереть сам.
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