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Видео: "Змей Горыныч" испепелил позиции боевиков в Ярмуке

22.05.2018 Российская газета 466 0
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УР-77 "Метеорит"
Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит".
Источник: rg.ru

Один из последних оплотов террористов - районы Хаджар аль-Асвад и Ярмук в эти дни зачищают механизированные подразделения Сирийской Арабской армии.



Репортаж из этого пекла разместили на канале "Русская весна".

Практически все здания в кварталах полуразрушены, но даже они представляют серьезную угрозу для наступающей Сирийской армии. Плотная и хаотичная застройка на руку боевикам. Многие жилые дома они превратили в крепости.

И здесь на помощь САА уже не в первый раз приходит советская самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит", более известная как "Змей Горыныч".

Военные инженеры выстрелили по двум многоэтажкам, в которых засел враг, и стерли их с лица земли.

Также при зачистке районов Хаджар аль-Асвад и Ярмук используются бронебульдозеры.



Олег Корякин
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Сирия
Продукция
УР-77

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