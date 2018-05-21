Видео: "Змей Горыныч" испепелил позиции боевиков в Ярмуке
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Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит".
Источник: rg.ru
Один из последних оплотов террористов - районы Хаджар аль-Асвад и Ярмук в эти дни зачищают механизированные подразделения Сирийской Арабской армии.
Репортаж из этого пекла разместили на канале "Русская весна".
Практически все здания в кварталах полуразрушены, но даже они представляют серьезную угрозу для наступающей Сирийской армии. Плотная и хаотичная застройка на руку боевикам. Многие жилые дома они превратили в крепости.
И здесь на помощь САА уже не в первый раз приходит советская самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит", более известная как "Змей Горыныч".
Военные инженеры выстрелили по двум многоэтажкам, в которых засел враг, и стерли их с лица земли.
Также при зачистке районов Хаджар аль-Асвад и Ярмук используются бронебульдозеры.
Олег Корякин
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21.05.2018
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