Как Китай и Россия могут обмануть американский разведывательный спутник



Демонстрация Honda Civic Concept на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Источник: © AFP 2018, Don Emmert Демонстрация Honda Civic Concept на международном автосалоне в Нью-Йорке.Источник: © AFP 2018, Don Emmert

Видите симпатичную Honda Civic на фотографии?

На самом деле это не Honda Civic. Это российский танк, притворяющийся автомобилем.

Вы видите американский разведывательный спутник? Компьютер анализирует его изображение, но компьютер можно обмануть умелой маскировкой.

Именно поэтому ВМС США хотят понять, как не допустить, чтобы компьютеризированные системы наблюдения принимали танки за пассажирские автомобили.

Поскольку разведывательные дроны и спутники передают такой поток информации, который люди просто не в силах проанализировать, они используют компьютеризированные классификаторы, чтобы анализировать снимки и обнаруживать такие объекты, как танки и ракетные установки. Но, как это часто бывает с автоматизированными технологиями, любую систему можно обмануть. ВМС США хотят выяснить, как это можно сделать, а потом соответствующим образом модифицировать свои средства для ведения наблюдения и программное обеспечение.

Цель исследовательского проекта ВМС - лучше понять механизмы, при помощи которых можно обмануть системы автоматического анализа видеоинформации, чтобы предугадывать и противостоять попыткам противника замаскировать свои объекты и обмануть наши классификаторы. К примеру, противник может попытаться заставить систему наблюдения подумать, что автомобиль Honda Civic - это танк, или наоборот.

Эксперты ВМС отмечают, что по мере развития искусственного интеллекта "глубокие нейронные сети уже могут с практически полной уверенностью распознавать знакомые объекты, которые могут оказаться неузнаваемыми для человека". В то же время минимальные изменения во внешнем виде объекта могут обмануть компьютер. Поэтому ВМС хотят, чтобы исследователи выяснили, кто может сознательно вводить американские компьютеры в заблуждение и как именно противники это делают.

"Эффективные технологии должны вызывать ошибки классификации снимков, сделанных с разных углов (+/- 45 градусов) и расстояний (от 25 метров до космоса), - говорят представители ВСМ. - Различные методы маскировки тоже необходимо проверить с использованием разных классификаторов, чтобы определить применимы ли они в любых условиях или же они эффективны только с классификаторами определенных типов. В идеале целевые объекты должны иметь достаточно большое военное значение (к примеру, самолеты и автомобили), а усовершенствованные алгоритмы должны создаваться таким образом, чтобы они позволяли справляться с конкретными методами маскировки".

Чтобы добавить немного глазури на этот виртуальный торт, ВМС утверждают, что этот проект может обернуться неожиданной удачей для любителей видеоигр, потому что "позволит игровому окружению, которое мы видим через специальные очки, меняться от игры к игре".

Как ни странно, но этот проект направлен только на то, чтобы помешать противникам обмануть американские системы наблюдения при помощи маскировки. Нет ни единого упоминания о том, что американское оборудование и военные объекты тоже, возможно, нужно замаскировать, чтобы российские и китайские системы не могли их распознать.

Вероятно, это объясняется тем, что США уже привыкли быть страной, имеющей в своем распоряжении самое новое шпионское оборудование и самые современные разведывательные спутники. Но, вполне возможно, однажды, когда над нашими головами будет пролетать китайский спутник-разведчик, мы тоже захотим, чтобы наши танки М-1 "Абрамс" были похожи на Toyota Camry.

Майкл Пек (Michael Peck)

The National Interest, США