Бахрейн намерен приобрести в США авиационные боеприпасы на сумму 45 млн. долл.
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Истребители Northrop F-5E Tiger II (бортовой номер "688"), Lockheed Martin F-16C Block 40 (бортовой номер "103") и F-16D Block 40 (бортовой номер "150") Королевских ВВС Бахрейна. Манама, январь 2016 года.
Источник: Jazz / www.fightercontrol.co.uk
ЦАМТО, 21 мая. Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" свободнопадающих и проникающих авиабомб. Общая стоимость продажи может составить 45 млн. долл.
Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 17 мая.
Правительство Бахрейна обратилось к США с запросом о поставке 3200 свободнопадающих и проникающих авиабомб, включая 1500 ед. 500-фунтовых свободнопадающих бомб МК-82, 600 ед. 1000-фунтовых свободнопадающих бомб МК-83, 600 ед. 2000-фунтовых свободнопадающих бомб МК-84 и 500 ед. 2000-фунтовых свободнопадающих проникающих бомб BLU-109.
Запрос также включает поставку запасных частей, вспомогательного и обучающего оборудования, обучение персонала, транспортные и логистические услуги, передачу технической документации, техническую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков.
Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики США. Поставка авиабомб повысит безопасность американского союзника вне НАТО, поскольку расширит возможности ВВС Бахрейна в сфере применения истребителей F-16. Подрядчики поставки не выбраны, поскольку авиабомбы будут поставлены из числа находящихся на хранении ВС США.
Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.
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21.05.2018
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