Марокко планирует приобрести 12 истребителей F-16V "Вайпер"
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Истребитель F-16V.
Источник: lockheedmartin.com
ЦАМТО, 21 мая. Правительство Марокко направило запрос компании Lockheed Martin о возможности приобретения 12 истребителей F-16 в версии F-16V "Вайпер" (F-16 Блок.70 "Файтинг Фалкон").
О факте предстоящих переговоров стало известно Hespress.com. При этом ресурс ссылается на марокканские СМИ, которые сообщают о предстоящем визите в США высокопоставленной военной делегации Марокко, которая проведет переговоры по вопросу приобретению F-16 Блок.70. Каких-либо других подробностей марокканские СМИ не сообщают.
Со своей стороны, ресурс Aereo.jor.br 20 мая подтвердил со ссылкой на свои источники, что руководство Марокко направило запрос и рассчитывает приобрести 12 истребителей в версии F-16V "Вайпер".
В настоящее время на вооружении марокканских ВВС состоят 23 истребителя F-16C/D Блок.52+ "Файтинг Фалкон". Один самолет был потерян в результате авиапроисшествия в мае 2015 года.
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21.05.2018
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