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Марокко планирует приобрести 12 истребителей F-16V "Вайпер"

22.05.2018 ЦАМТО 324 1
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F-16V
Истребитель F-16V.
Источник: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 21 мая. Правительство Марокко направило запрос компании Lockheed Martin о возможности приобретения 12 истребителей F-16 в версии F-16V "Вайпер" (F-16 Блок.70 "Файтинг Фалкон").

О факте предстоящих переговоров стало известно Hespress.com. При этом ресурс ссылается на марокканские СМИ, которые сообщают о предстоящем визите в США высокопоставленной военной делегации Марокко, которая проведет переговоры по вопросу приобретению F-16 Блок.70. Каких-либо других подробностей марокканские СМИ не сообщают.

Со своей стороны, ресурс Aereo.jor.br 20 мая подтвердил со ссылкой на свои источники, что руководство Марокко направило запрос и рассчитывает приобрести 12 истребителей в версии F-16V "Вайпер".

В настоящее время на вооружении марокканских ВВС состоят 23 истребителя F-16C/D Блок.52+ "Файтинг Фалкон". Один самолет был потерян в результате авиапроисшествия в мае 2015 года.
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Марокко
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
12999
№1
22.05.2018 05:43
Цитата, q
Один самолет был потерян в результате авиапроисшествия в мае 2015 года.
Сбит в Йемене если не ошибаюсь.
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