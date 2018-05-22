Марокко планирует приобрести 12 истребителей F-16V "Вайпер"



Истребитель F-16V.

Источник: lockheedmartin.com Истребитель F-16V.Источник: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 21 мая. Правительство Марокко направило запрос компании Lockheed Martin о возможности приобретения 12 истребителей F-16 в версии F-16V "Вайпер" (F-16 Блок.70 "Файтинг Фалкон").

О факте предстоящих переговоров стало известно Hespress.com. При этом ресурс ссылается на марокканские СМИ, которые сообщают о предстоящем визите в США высокопоставленной военной делегации Марокко, которая проведет переговоры по вопросу приобретению F-16 Блок.70. Каких-либо других подробностей марокканские СМИ не сообщают.

Со своей стороны, ресурс Aereo.jor.br 20 мая подтвердил со ссылкой на свои источники, что руководство Марокко направило запрос и рассчитывает приобрести 12 истребителей в версии F-16V "Вайпер".

В настоящее время на вооружении марокканских ВВС состоят 23 истребителя F-16C/D Блок.52+ "Файтинг Фалкон". Один самолет был потерян в результате авиапроисшествия в мае 2015 года.