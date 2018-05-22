Армения получит российские зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", утверждает REGNUM
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Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
ЦАМТО, 21 мая. Согласно информации, распространенной в рамках телевизионной передачи Министерства обороны Армении "Зинуж", через несколько месяцев Ереван получит российские ЗРК малой дальности "Тор-М2", сообщает REGNUM.
Таким образом, отмечает агентство, раскрыто содержание одного из трех контрактов в рамках нового российского военного кредита.
Как отмечает REGNUM, известно, что после реализации поставок по первому российскому льготному военному кредиту на сумму 200 млн. долл. Еревану был предложен второй кредит – на сумму 100 млн. долл. Согласно заявлению заместителя министра обороны Артака Закаряна (на сегодняшний день экс-замминистра), уже на декабрь 2017 года были подписаны три контракта, общая сумма которых даже превышала 100 млн. долл. (часть закупок финансировалась за счет армянского бюджета). Согласно заявлению замминистра, эти поставки должны будут укрепить систему противовоздушной обороны (ПВО) и передовые позиции.
Теперь, констатирует REGNUM, очевидно, что один из трех контрактов подразумевает поставку ЗРК малой дальности "Тор-М2".
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21.05.2018
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штурм
3834
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№1
22.05.2018 15:34
Может зря спешим с поставками оружия и предоставлением кредитов, присмотрелись бы к новому Премьеру, как будет себя вести по отношению к России...
Тор-М2 и в Российской армии лишними не будут, 70-80 % армейской ПВО это старые Стрела, Оса, Тунгуска...
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