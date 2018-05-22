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Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получат на вооружение новейшие модернизированные СГ "Мста-СМ2"

22.05.2018 ЦАМТО 567 5
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Мста-С
САУ Мста-С.
Источник: НПК "Уралвагонзавод"

ЦАМТО, 21 мая. В недавно сформированное артиллерийское соединение, дислоцированное в Московской области, поступят на вооружение 12 новейших самоходных артиллерийских гаубиц "Мста-СМ2".

Гаубица "Мста-СМ2" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника.

Основу огневой мощи 2С33 "Мста-СМ2" составляет орудие 2А65 калибра 152 мм со скоростью более 10 выстр./мин., что выше скорострельности других артиллерийских систем, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
21.05.2018
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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
Восход
14020
№1
22.05.2018 01:25
Надо бы поиннтенсивнее менять Акацию и Мсту-Б на Мсту-С/М везде, где это возможно. А  специализированные артиллерийские бригады перевооружать на Коалицию-СВ.
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RU
штурм
3834
№2
22.05.2018 15:49
12 ед. это даже для дивизиона мало, для формирования нового полка требуется  как минимум 36 ед. САУ Мста-СМ2.

В качестве обязательной меры я ввёл бы в состав всех формируемых артиллерийских и ракетно-артиллерийских (РСЗО) бригад и полков по батарее ПВО.
Для гусеничных САУ ТОР-М2
Для колёсных РСЗО Торнадо-Г , Торнадо-С по батарее "Панцирь-С"
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RU
Восход
14020
№3
22.05.2018 15:58
Цитата, штурм сообщ. №2
В качестве обязательной меры я ввёл бы в состав всех формируемых артиллерийских и ракетно-артиллерийских (РСЗО) бригад и полков по батарее ПВО.
Составные части бригады могут быть распылены на огромной площади (бригада же не будет становиться компактно в поле) и одна батарея ПВО малой дальности сможет прикрыть разве что штаб бригады.

Поэтому идти нужно другим путем- формировать новые бригады и полки войсковой ПВО, причем желательно смешанного состава (2 дивизиона С-300В4 и 2 дивизиона Бук-М2/3) и возлагать на эти специализированные части задачи противовоздушной обороны (в первую очередь оперативно-такических ракетных комплексов и крупнокалиберной (ствольной и реактивной) артиллерии.
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RU
штурм
3834
№4
22.05.2018 16:44
Цитата, Восход сообщ. №3
Составные части бригады могут быть распылены на огромной площади (бригада же не будет становиться компактно в поле) и одна батарея ПВО малой дальности сможет прикрыть разве что штаб бригады.

В Батарее ПВО обычно 6ПУ +МУ +3 ТЗМ

В составе полка 6 батарей +штаб, + части обеспечения

Распылять полк на огромные территории нет никакого смысла, максимум на 15-20 км, а при дальности 10-12 км те-же 6 Тор-М2 могут обеспечить безопасный периметр и прикрыть батареи на марше.

А вы предлагаете отдать части усиления (артиллерия, РСЗО...) на растерзание ударно-разведывательных БЛА?
Та они их быстро истребят, а вот С-300В4 с БЛА ничего не сделает.....
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RU
Восход
14020
№5
22.05.2018 17:13
Цитата, штурм сообщ. №4
В Батарее ПВО обычно 6ПУ +МУ +3 ТЗМ
И что эти 6ПУ изменят? Конечно, это лучше, чем ничего, но особой погоды в масштабе бригады они не сделают.

Цитата, штурм сообщ. №4
Распылять полк на огромные территории нет никакого смысла, максимум на 15-20 км
С-300В занимаются уничтожением бомбардировщиков B-1 и B-2, а так же самолётов ДРЛО и БРЛА стратегической разведки, а Буки прикрывают сам С-300В и ракетно-артиллерийские части.

Цитата, штурм сообщ. №4
А вы предлагаете отдать части усиления (артиллерия, РСЗО...) на растерзание ударно-разведывательных БЛА?
Я предлагаю готовиться военному делу настоящим образом и сформировать в СВ по меньшей мере 8-10 новых 3РБ.

Хотите придать арт бригадам ПВО малого радиуса- придайте, но само по себе, это не решение проблемы.
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