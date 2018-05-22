Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получат на вооружение новейшие модернизированные СГ "Мста-СМ2"

Восход 14020

№5 22.05.2018 17:13 штурм сообщ. №4 Цитата, В Батарее ПВО обычно 6ПУ +МУ +3 ТЗМ И что эти 6ПУ изменят? Конечно, это лучше, чем ничего, но особой погоды в масштабе бригады они не сделают.



штурм сообщ. №4 Цитата, Распылять полк на огромные территории нет никакого смысла, максимум на 15-20 км С-300В занимаются уничтожением бомбардировщиков B-1 и B-2, а так же самолётов ДРЛО и БРЛА стратегической разведки, а Буки прикрывают сам С-300В и ракетно-артиллерийские части.



штурм сообщ. №4 Цитата, А вы предлагаете отдать части усиления (артиллерия, РСЗО...) на растерзание ударно-разведывательных БЛА? Я предлагаю готовиться военному делу настоящим образом и сформировать в СВ по меньшей мере 8-10 новых 3РБ.



Хотите придать арт бригадам ПВО малого радиуса- придайте, но само по себе, это не решение проблемы. И что эти 6ПУ изменят? Конечно, это лучше, чем ничего, но особой погоды в масштабе бригады они не сделают.С-300В занимаются уничтожением бомбардировщиков B-1 и B-2, а так же самолётов ДРЛО и БРЛА стратегической разведки, а Буки прикрывают сам С-300В и ракетно-артиллерийские части.Я предлагаю готовиться военному делу настоящим образом и сформировать в СВ по меньшей мере 8-10 новых 3РБ.Хотите придать арт бригадам ПВО малого радиуса- придайте, но само по себе, это не решение проблемы.