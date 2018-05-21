Участникам Военного совета ЮВО представили новейшие средства борьбы с БЛА, водолазные костюмы и вооружение ПДСС
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Антидроновое ружье Rex-1.
Источник: rg.ru
ЦАМТО, 21 мая. В Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону открылась выставка объединений, соединений и воинских частей ЮВО, которые представили свои инновационные разработки в области военной промышленности.
Экспозиция развернулась на полях Военного совета округа, посвященного подведению итогов за зимний период обучения.
Моряки-каспийцы представили макет района перспективного базирования флотилии с различными вариантами маскировки стационарных и плавучих причалов кораблей.
Офицеры Черноморского флота и Каспийской флотилии представили макеты новейших кораблей, водолазные костюмы, вооружение подводных противодиверсионных подразделений. Военные связисты на своем стенде развернули мобильный комплект закрытой видеоконференц-связи, габариты которого уменьшились более чем в три раза по сравнению с предыдущей версией.
Специалисты по радиоэлектронной борьбе продемонстрировали опытный образец ружья для борьбы с радиоуправляемыми авиационными моделями. Кроме того, на выставку привезли современные образцы стрелкового оружия, средств обнаружения индивидуальной защиты от взрывоопасных предметов и радиационной, химической и биологической защиты.
Военные инженеры оборудовали стенд с самодельными взрывными устройствами, применяемыми незаконными вооруженными формированиями в современных вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии. Также специалисты инженерных войск продемонстрировали возможности мобильного инженерного комплекса разминирования (МИКР) массой 50 кг. В его состав входит радиоуправляемый робот, способный поднять предмет весом до 25 кг. Организаторы выставки обратили внимание на улучшенные защитные свойства образца новейшего костюма сапера.
Всего на выставке было представлено более 200 экспонатов и макетов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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21.05.2018
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