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Китай завершил рабочее испытание самостоятельно разработанного авиадвигателя

22.05.2018 Синьхуа 478 0
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Первый образец китайского двигателя АСАЕ CJ-1000AX
Первый образец китайского двигателя АСАЕ CJ-1000AX для пассажирского самолета COMAC C919.
Источник: Министерство промышленности и информационных технологий Китая

В Шанхае завершилось рабочее испытание самостоятельно разработанного Китаем прототипа авиадвигателя CJ-1000AX. Об этом сегодня сообщил производитель данного двигателя.

Компания AECC Commercial Aircraft Engine разработала CJ-1000AX для производящегося в Китае большого пассажирского реактивного самолета С919, способного составить конкуренцию ведущим авиалайнерам, включая Airbus A320 и Boeing B737.

В ходе рабочего испытания двигатель развил скорость вращения до 6600 оборотов в минуту, сообщила компания.

В декабре 2016 года данная компания подписала соглашение о разработке двигательной системы с компанией СОМАС, производящей С919. Сборка двигателя CJ-1000AX была завершена в декабре 2017 года.
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Синьхуа
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Boeing-737
C919
А320
Компании
Airbus
Boeing
COMAC

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