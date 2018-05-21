Китай завершил рабочее испытание самостоятельно разработанного авиадвигателя



Первый образец китайского двигателя АСАЕ CJ-1000AX для пассажирского самолета COMAC C919.

Источник: Министерство промышленности и информационных технологий Китая Первый образец китайского двигателя АСАЕ CJ-1000AX для пассажирского самолета COMAC C919.Источник: Министерство промышленности и информационных технологий Китая

В Шанхае завершилось рабочее испытание самостоятельно разработанного Китаем прототипа авиадвигателя CJ-1000AX. Об этом сегодня сообщил производитель данного двигателя.

Компания AECC Commercial Aircraft Engine разработала CJ-1000AX для производящегося в Китае большого пассажирского реактивного самолета С919, способного составить конкуренцию ведущим авиалайнерам, включая Airbus A320 и Boeing B737.

В ходе рабочего испытания двигатель развил скорость вращения до 6600 оборотов в минуту, сообщила компания.

В декабре 2016 года данная компания подписала соглашение о разработке двигательной системы с компанией СОМАС, производящей С919. Сборка двигателя CJ-1000AX была завершена в декабре 2017 года.