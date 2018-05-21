Специалисты РХБ из Оренбуржья победили в конкурсе "Безопасная среда"
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Всеармейские соревнования Безопасная среда. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты химической разведки Ясненского ракетного соединения Оренбургской области заняли первое и второе места в конкурсе на лучший экипаж радиационной, химической, биологической (РХБ) разведки среди соединений РВСН "Безопасная среда", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершился конкурс на лучший экипаж радиационной, химической, биологической (РХБ) разведки "Безопасная среда". В финальном этапе соревнований, проходящих в Татищевском ракетном соединении (Саратовская область), задействованы современные машины химической разведки… Лучшими по результатам состязаний стали специалисты химической разведки Ясненского ракетного соединения (Оренбургская область), занявшие первое и второе места, "бронза" досталась расчёту Иркутской ракетной дивизии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, этот конкурс - один из наиболее сложных конкурсов Армейских международных игр. Все задачи, поставленные перед конкурсантами, для специалистов РХБ разведки соответствуют реальной боевой обстановке. Прежде всего, речь идёт о ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Именно поэтому конкурс предусматривает ведение РХБ-разведки на труднопроходимых участках местности, преодоление водной преграды, взятие проб грунта на зараженной территории, специальную обработку техники и экипировки.
Сообщается, что команды-участницы были представлены четырьмя экипажами (три основных и один запасной). В каждом экипаже три человека: в их составе допускается один офицер. Конкурс проходил в три этапа: первый - "Индивидуальная гонка", второй - "Эстафета", третий - "Огневая подготовка".
"Специальный "химический биатлон" предполагает гонки на бронетранспортёрах, дрифт на песке, форсирование водной преграды, классическую змейку, скоростной участок и преодоление огненно-штурмовой полосы. Соревнования предусматривают выполнение более чем 20 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. Состязания позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной специальной техникой в нестандартных условиях", - добавили в пресс-службе военного ведомства.
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21.05.2018
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