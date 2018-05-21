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Вооружение Китая: новейшие ракеты и комплексы ПВО

22.05.2018 Федеральный электронный справочник "Оружие России" 579 0
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Китайский зенитный ракетный комплекс HQ-9, созданный на основе технологий российского ЗРК С-300П. Источник: china-defence.com.

Китай продолжает модернизировать свою военную технику и предлагает самые современные образцы вооружения. Две новинки заслуживают особого внимания: сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты модели YJ-12 и системы ПВО под наименованием HQ-9.


YJ-12 – это китайская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета следующего поколения. Впервые была показана во время проведения Парада Победы в 2015 году.
Источник: www.navyrecognition.com

О противокорабельной ракете YJ-12.

Ракета модели YJ-12 (в переводе с китайского “орлиный удар”) была разработана Третьей Академией Китайской Аэрокосмической Научной и Промышленной Корпорации. Изделие оснащается жидкотопливным прямоточным воздушно-реактивным двигателем (с комбинированным ракетоносителем и камерой сгорания). Первые фото YJ-12 были опубликованы в 2013 году. Ракета имеет схожее строение с российским аналогом Х-31 (класса “воздух-поверхность”) или американской сверхзвуковой воздушной мишенью GQM-163A Coyote (“Койот”).

Разновидность YJ-12A запускается с поверхности, а вариант исполнения под названием YJ-12B разработан для систем наземного базирования. Заявленная скорость полета ракеты составляет 2 Маха. Согласно источникам из Китая, модель YJ-12 (воздушного базирования) имеет максимальный радиус действия около 380 км (в зависимости от высоты, с которой был осуществлен пуск). Наконец, длина ракеты составляет 6,3 м, а ее диаметр не превышает 0,756 м. Модель YJ-12 была впервые показана во время проведения Парада Победы в 2015 году.


Китайский зенитный ракетный комплекс HQ-9, созданный на основе технологий российского ЗРК С-300П. Источник: china-defence.com.

О системе ПВО HQ-9

HQ-9 – это система ПВО среднего и дальнего радиуса действия, разработанная и выпускаемая в Китае оборонной корпорацией CPMIEC. Данная система предназначена для отслеживания и уничтожения вражеских самолетов, крылатых и тактических баллистических ракет, а также ракет класса “воздух-поверхность”. Пусковая установка HQ-9 имеет 4 боевых контейнера. Ракеты системы оснащаются 180 кг боеголовками, развивают скорость до 4,2 Маха и имеют максимальный диапазон действия 200 км на предельной высоте до 30 км. Последние версии HQ-9B имеют больший радиус действия и двойную систему самонаведения.


Евгений Ясаков
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Федеральный электронный справочник "Оружие России"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
HQ-9
С-300
С-300П
Х-31
Компании
CPMIEC

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