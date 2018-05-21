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Китай начал покорение Луны

22.05.2018 Lenta.ru 333 0
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Луна. Фото: ИТАР-ТАСС.

Китай запустил космический аппарат Queqiao, предназначенный для связи с лунной миссией Chang'e 4, которую планируется запустить позднее, сообщает "Синьхуа".

Старт произошел утром 21 мая 2018 года на ракете-носителе Long March 4C с космодрома Сичан. Космический аппарат массой 425 килограммов, оснащенный передатчиками частот S- и X-диапазона, должен расположиться в точке Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 000 километрах от планеты), где в течение полугода будет проходить испытания.



Queqiao планируется использовать для связи с миссией Chang'e 4, включающей в себя ровер, размещаемый на обратной стороне Луны. Ранее планетоходы отправлялись только на видимую сторону спутника планеты. Если испытания космического аппарата пройдут успешно, то уже в 2018 году может состояться запуск Chang'e 4, отмечает ArsTechnica.

Кроме ретрансляторов, Queqiao несет на борту нидерландскую антенну, рассчитанную на регистрацию волн частотой ниже 30 мегагерц, поглощаемых земной атмосферой (поможет в исследованиях ранней Вселенной) и китайский лазерный уголковый отражатель для измерения расстояния между космическим аппаратом и наземной станцией.

17 мая 2018 года частная китайская компания впервые запустила собственную ракету. Носитель Chongqing Liangjiang Star, разработанный OneSpace Technology, способен выводить до 100 килограммов груза на орбиту высотой около 800 километров. Отмечается, что Chongqing Liangjiang Star, в длину достигающая 9 метров, оснащена твердотопливным двигателем, созданным компанией, и использует энергосберегающие технологии, в частности беспроводную связь (для обеспечения пуска), позволяющие снизить затраты на топливо примерно на 30 процентов.
21.05.2018
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Страны
Китай
Нидерланды
Проекты
Луна

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