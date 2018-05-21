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Индийские размышления: Как сдержать Пакистан и Китай с помощью Су-30?

22.05.2018 Военное обозрение 491 0
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Индийская газета The Tribune выходит с материалом, посвящённым тому, как Индия намерена противостоять "китайской и пакистанской угрозам". Сообщается, что индийские ВВС собираются участить военные учения над Гималаями. При этом в ходе одного из недавних учений, основной целью ставилось перекрытие канала снабжения войск условного противника на подступам к индийским границам. При этом издание The Tribune сразу раскрывает все карты Генштаба ВС Индии, вместо слова "условный" применяя термин "китайский".

Минобороны Индии решило реанимировать концепцию двух фронтов. Речь идёт о ситуации, при которой индийское военное командование "видит" нападение на Индию как со стороны Китая, так и со стороны Пакистана, причём одновременно. Здесь нужно напомнить, что с недавних пор эти три страны (помимо РФ и ряда других стран) состоят в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), однако риторика МО Индии такова, что партнёрами в военной сфере ни КНР, ни Пакистан по-прежнему не рассматриваются.

В Минобороны Индии отмечают, что на данный момент КНР обладает примерно 2,1 тыс. боевых самолётов среди которых и истребители пятого поколения. Вице-маршал ВВС Индии Манмохан Бахадур отмечает, что пока удаётся определять J-20 в воздухе, но у Индии могут возникнуть проблемы, если китайцы начнут производить эти самолёты крупными сериями и использовать в качестве основной угрозы с воздуха. Напомним, что не так давно из Индии приходили сообщения о том, Су-30 ВВС Индии засёк китайский истребитель-"невидимку".

Далее приводится сравнение числа самолётов четвёртого поколения у ВВС Индии и ВВС Китая. По оценкам индийского Минобороны, у Индии таковых 240, а у Китая – 600. Плюс, в очередной раз напоминается проблема с FGFA – совместным российско-индийским проектом самолёта 5-го поколения. В Нью-Дели считают, что они "потеряли слишком много времени" на кооперацию, которая "так и не привела к созданию полноценного истребителя нового поколения".

Индийские учения ВВС прошли не только над Гималаями у китайской границы, но и в других районах страны. Так, было выполнено бомбометание (и ракетные стрельбы) по полигонам в районе Ладакх (в составе штата Джамму и Кашмир) – близ пакистанской границы. Отмечено, что в воздушных маневрах помимо Су-30 были задействованы самолёты разведки. Отрабатывалась возможность круглосуточного нанесения ударов по наземным целям с многократной ротацией эскадрилий.

Фейсбук

В военном командовании Индии считают, что маневры были выполнены успешно, однако на данный момент обнажили следующую проблему: в случае реальных боевых действий на северо-востоке и северо-западе страны, новых средств авиации, которые в основной массе - российские Су-30, может и не хватить.
21.05.2018
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Индия
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Пакистан
Россия
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Боев Сергей
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Истребитель 5 поколения
ШОС

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