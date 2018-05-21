Теперь и наземный вариант. Индия успешно испытала ракету "БраМос"
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Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) сегодня, 21 мая 2018 года выступила с заявлением, что сверхзвуковая ракета наземного базирования "БраМос" успешно прошла испытания.
http://www.globallookpress.com/
Испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты „БраМос“ был успешно осуществлен 21 мая 2018 года с мобильной пусковой установки на полигоне Баласор в штате Одиша в рамках программы по продлению сроков эксплуатации ракет с 10 до 15 лет
- заявили в DRDO, добавив, что ракета пролетела по заложенной траектории, а ее ключевые компоненты функционировали без сбоев.
В испытаниях участвовали специалисты из DRDO и совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace.
Ракета "БраМос" является совместной российско-индийской разработкой на основе экспортной версии П-800 "Оникс" — Яхонте. Ракета развивает скорость в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука, она может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолетов.
В последнее время Индия прикладывает усилия к импорзамещению деталей ракеты, произведенных в России на индийские аналоги, так как это значительно снижает стоимость ракеты. Недавно DRDO испытало "БраМос" с индийской головкой самонаведения и признало испытания успешными. В будущем руководство BrahMos Aerospace планирует полностью отказаться от использования российских головок самонаведения остальных комплектующих.
Сборка ракет осуществляется СО "BrahMos Aerospace" в Хайдарабаде и ОАО "ПО „Стрела“" в Оренбурге.
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21.05.2018
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