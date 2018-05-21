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Теперь и наземный вариант. Индия успешно испытала ракету "БраМос"

22.05.2018 Военное обозрение 361 0
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Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) сегодня, 21 мая 2018 года выступила с заявлением, что сверхзвуковая ракета наземного базирования "БраМос" успешно прошла испытания.

http://www.globallookpress.com/

Испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты „БраМос“ был успешно осуществлен 21 мая 2018 года с мобильной пусковой установки на полигоне Баласор в штате Одиша в рамках программы по продлению сроков эксплуатации ракет с 10 до 15 лет

- заявили в DRDO, добавив, что ракета пролетела по заложенной траектории, а ее ключевые компоненты функционировали без сбоев.

В испытаниях участвовали специалисты из DRDO и совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace.

Ракета "БраМос" является совместной российско-индийской разработкой на основе экспортной версии П-800 "Оникс" — Яхонте. Ракета развивает скорость в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука, она может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолетов.

В последнее время Индия прикладывает усилия к импорзамещению деталей ракеты, произведенных в России на индийские аналоги, так как это значительно снижает стоимость ракеты. Недавно DRDO испытало "БраМос" с индийской головкой самонаведения и признало испытания успешными. В будущем руководство BrahMos Aerospace планирует полностью отказаться от использования российских головок самонаведения остальных комплектующих.

Сборка ракет осуществляется СО "BrahMos Aerospace" в Хайдарабаде и ОАО "ПО „Стрела“" в Оренбурге.
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
П-800 Оникс
Компании
BrahMos Aerospace
DRDO

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