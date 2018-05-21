Четыре внедорожника для Латвии. Минобороны проводит тендер на броневики для армии
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Ровно неделю назад, в понедельник, 14 мая 2018 года, вооруженные силы республики Латвия, приступили к тестированию военных внедорожников четырех производителей, с целью выбрать из них наиболее подходящий для задач латвийской армии и местности. По итогам тестов будет заключен контракт на поставку этих транспортных средств Национальным вооруженным силам, сообщает латвийское издание Delfi со ссылкой на Минобороны Латвии.
При этом это уже второй этап тестов, в котором участвуют шесть производителей, и только четверо из них предоставили свою технику для испытаний. В первом этапе участвовало 12 транспортных средств.
В рамках заключительного этапа специальная комиссия Минобороны Латвии протестирует четыре машины: GTP 44 от Sisu Auto (Финляндия), HUMVEE от AM General (США), Marauder LAV от Paramount Group (Южная Африка) и Cobra от Otokar (Турция).
GTP 44 от Sisu Auto (Финляндия)
armyrecognition.com
SISU GTP является модульной бронированной машиной, имеющей максимальный боевой вес 14 тонн и максимальный вес полезной нагрузки до 4500 кг (включая массу возможного дополнительного бронирования). Уровни баллистической и противоминной защиты не раскрываются. С целью усиления противоминной защиты, боевое/десантное отделение выполнено вывешенным отдельным от рамы машины - обеспечивая V-образное днище боевого/десантного отделения при плоском днище самой машины (что обеспечивает хорошую проходимость по снегу). Для защиты экипажа и десанта используется нераскрываемый комплекс мероприятий, именуемый технологией SISU Crew Body. Вместимость вместе с экипажем достигает 16 человек. Длина корпуса 6 м, высота 2,5 м, ширина 2,5 м. Машина оснащена независимой подвеской всех четырех колес и механизмом блокировки дифференциала обеих мостов. Дизельный двигатель неназываемого типа в сочетании со шестискоростной автоматической трансмиссией обеспечивает максимальную скорость более 100 км/ч. Запас хода до 700 км. Используются шины 365/80 R20.
Финская компания Sisu Auto разработала GTP 44 специально под латвийский тендер
HUMVEE от AM General (США)
armyrecognition.com
Американский армейский вседорожник. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом. Его разработка началась в 1979 году, а уже в 1981-м армия заключила с AM General контракт, хотя готова была только первая версия прототипа. За тридцать лет было построено 281 000 "Хамви", и это не говоря о гражданском развитии модели — знаменитом "Хаммере". Humvee существует в более чем в сотне версий и стоит на вооружении 76 стран мира. В настоящее время США заменяют "Хамви" на более современную модель бронеавтомобиля Oshkosh L-ATV, а остатки автомобилей "пристраивают" куда только могут.
Marauder LAV от Paramount Group (Южная Африка)
armyrecognition.com
Мarauder является многоцелевым бронеавтомобилем с выдающейся баллистической и противоминной защитой компании Paramount Group из Южной Африки. Кроме этой страны, он производится по соответствующим соглашениям в Азербайджане, а также в Иордании. Трёхдверный Marauder с кузовом типа универсал рассчитан на экипаж из 10 человек: 2 спереди (водитель, командир) и 8 полностью экипированных солдат сзади. Он может быть скомпонован как простой бронетранспортёр или в качестве эффективного боевого военного автомобиля на колёсах путём добавления соответствующих систем вооружения, что делает его идеальным для обычных и нетрадиционных миссий. Может поставляться в стандартных или удлинённых модификациях, которые предлагают дополнительное пространство для перевозки большего количества войск и дополнительного арсенала. Существуют различные варианты карданной передачи, доступные в зависимости от требований клиента. Патрульный APC, бронированная скорая помощь, противотанковый, штабной, огневой поддержки пехоты составляют модификации Marauder. Может вместить широкий спектр систем вооружения, начиная с 7.62 мм пулемёта на простом вертлюге и заканчивая дистанционно управляемыми тяжёлыми пулемётами 12.7 или 14.5 мм калибра с установленными противотанковыми ракетами. Конструкции башенки и возможности будут меняться в зависимости от требований заказчика, включая калибр системы вооружения, наличие механического или электрического привода, или даже дистанционного управления вооружением. Диапазон дальнейших усовершенствований может стать единым с целью подключения ракетных комплексов и набора оборонительных вспомогательных средств.
Cobra от Otokar (Турция)
armyrecognition.com
Бронированный корпус бронеавтомобиля "Cobra II" обеспечивает защиту от 7,6-мм патронов и осколков артиллерийских снарядов. Дно отсека экипажа оснащено съемной параболической формы пластиной для отражения взрывной волны. Машина также защищает экипаж от осколков и самодельных взрывных устройств. Бронеавтомобиль "Cobra II" оснащен 6,7-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем в паре с автоматической коробкой передач (шесть передних передач и одна передача заднего хода), а также с водяным охлаждением, турбо наддувом и с аккумуляторной топливной системой. Двигатель вырабатывает мощность в 281 л. с. при 2500 об/мин. Двигатель соответствует Евро-3, экологическому стандарту, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств с дизельными и бензиновыми двигателями, и совместим с военным топливом для авиадвигателей F-34 и дизельным топливом F-54.
Бронеавтомобиль "Cobra II" обеспечивает превосходное продвижение по пересеченной местности при сложнейших климатических условиях. Полностью независимая подвеска машины оснащена пружиной и амортизатором, а воздухо-гидравлические тормоза оборудованы анти-блокировкой тормозной системы. Автомобиль также оборудован системой централизованного регулирования давления в шинах и шинами с технологией run-flat для повышенной проходимости. Может десантироваться с транспортных самолетов НАТО.
Министерству обороны Латвии осталось только выбрать!
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21.05.2018
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