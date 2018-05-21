На "Нижегородском теплоходе" для ВМФ России в один день спустили на воду два и заложили еще два больших гидрографических катера



Проектное изображение большого гидрографического катера проекта 23040Г, законтрактованного для ВМФ России на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход».

Источник: ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» Проектное изображение большого гидрографического катера проекта 23040Г, законтрактованного для ВМФ России на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход».Источник: ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»

ЦАМТО, 21 мая. На судостроительном заводе "Нижегородский теплоход" 18 мая состоялся спуск на воду большого гидрографического катера (БГК) проекта 23040Г "Георгий Зима", вывод из цеха и крещение БГК проекта 23040Г "Александр Евланов", а также одновременная закладка двух БГК проекта 23040Г.

Заложенным БГК приказом главкома ВМФ адмирала Владимира Королева присвоены наименования "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник".

В торжествах приняли участие начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга Сергей Травин, представители администрации городского округа Бор, ключевые партнеры по кооперации завода и семья Георгия Ивановича Зимы.

Планируется, что большие гидрографические катера "Георгий Зима" и "Александр Евланов", после всех этапов испытаний, войдут в состав гидрографической службы Балтийского флота.

Большие гидрографические катера проекта 23040Г предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 м, а также съемки рельефа дна эхолотом на глубинах до 2000 м.

При помощи катеров проекта 23040Г гидрографическая служба ВМФ сможет эффективно выполнять задачи по обслуживанию всех типов плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), задачи постановки/съемки всех типов плавучих предостерегательных знаков массой до 1,7 т и длиной до 6,5 м.

С помощью катеров данного типа может осуществляться доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования ВМФ, производиться навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

Экипаж катера составляет 9 человек. Для размещения экипажа и прикомандированных на катере предусмотрено 5 двухместных кают и одна одноместная, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.